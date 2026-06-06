Белорусские предприятия заключили десятки контрактов на «Белагро-2026»

1000 и 1 современный рецепт повышения урожайности, а еще использования искусственного интеллекта в сельском хозяйстве, выпуска продуктов на любой вкус и с учетом потребностей – все это Белорусская агропромышленная неделя, центральным событием которой стала самая масштабная специализированная выставка в Евразии «Белагро-2026», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум собрал ведущих производителей техники, представителей науки и аграрного бизнеса из разных стран. На одной площадке представлены разработки, которые сегодня помогают повышать эффективность сельхозпроизводства и выпуска продуктов питания. Среди главных премьер – новинки белорусского машиностроения. Минский тракторный завод привез на выставку флагманский BELARUS-5425. Холдинг МТЗ представил 20 единиц современной техники на международной выставке «Белагро-2026».

На выставке представили не только современные машины, но и разработки, которые определяют будущее животноводства. Белорусские ученые и специалисты демонстрируют достижения в области репродуктивных технологий в АПК и ветеринарной медицины: от получения и хранения эмбрионов до создания новых отечественных вакцин, способных повысить эффективность работы сельхозпредприятий.

Ольга Вертинская, начальник научного отдела Гродненского государственного аграрного университета:

Мы очень часто привозим, пусть небольшие кусочки, но работы наших отраслевых лабораторий. В данном случае у нас представлена отраслевая лаборатория по репродукции сельскохозяйственных животных. Это эмбрионы из пробирки, то есть метод ЭКО. Получение эмбрионов, разработка сред для их хранения, криоконсервация эмбрионов. И мы постарались хотя бы небольшой элемент этих технологий сюда привезти показать. Очень интересно, детям особенно. То есть это какой-то элемент профориентационной работы.