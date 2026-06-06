Белорусские предприятия заключили десятки контрактов на «Белагро-2026»
1000 и 1 современный рецепт повышения урожайности, а еще использования искусственного интеллекта в сельском хозяйстве, выпуска продуктов на любой вкус и с учетом потребностей – все это Белорусская агропромышленная неделя, центральным событием которой стала самая масштабная специализированная выставка в Евразии «Белагро-2026», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Форум собрал ведущих производителей техники, представителей науки и аграрного бизнеса из разных стран. На одной площадке представлены разработки, которые сегодня помогают повышать эффективность сельхозпроизводства и выпуска продуктов питания. Среди главных премьер – новинки белорусского машиностроения. Минский тракторный завод привез на выставку флагманский BELARUS-5425.
Холдинг МТЗ представил 20 единиц современной техники на международной выставке «Белагро-2026».
На выставке представили не только современные машины, но и разработки, которые определяют будущее животноводства. Белорусские ученые и специалисты демонстрируют достижения в области репродуктивных технологий в АПК и ветеринарной медицины: от получения и хранения эмбрионов до создания новых отечественных вакцин, способных повысить эффективность работы сельхозпредприятий.
Ольга Вертинская, начальник научного отдела Гродненского государственного аграрного университета:
Мы очень часто привозим, пусть небольшие кусочки, но работы наших отраслевых лабораторий. В данном случае у нас представлена отраслевая лаборатория по репродукции сельскохозяйственных животных. Это эмбрионы из пробирки, то есть метод ЭКО.
Получение эмбрионов, разработка сред для их хранения, криоконсервация эмбрионов. И мы постарались хотя бы небольшой элемент этих технологий сюда привезти показать. Очень интересно, детям особенно. То есть это какой-то элемент профориентационной работы.
Павел Петкевич, директор минского филиала ОАО «БелВитунифарм»:
Есть ряд вопросов с вакцинами. Мы открываем новые линейки. Все вакцины свои переводим на однократное. Это и экономически будет для сельскохозяйственных предприятий выгодно.
Помимо деловой программы, «Белагро» это еще и дегустации новых продуктов, интерактивные площадки и образовательные квесты для взрослых и детей. На площадке заключены десятки контрактов. Белорусские предприятия провели переговоры с партнерами из регионов России, Китая, стран Ближнего Востока и Африки. Ожидается, что первые партии новой техники отправятся заказчикам уже этой осенью.