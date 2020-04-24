«Осознанно идём на гипердиагностику». Минздрав рассказал о тестировании на коронавирус в Беларуси

Новости Беларуси. Около 100 тысяч экспресс-тестов на антитела поступят в ближайшее время в Беларусь. Об этом журналистам сообщили 24 апреля в Минздраве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас перед медиками стоит задача максимально выявлять случаи инфицирования. Что, естественно, повлечет за собой рост общих цифр. Также ожидается, что дополнительно будут выявлены те люди, которые уже перенесли заболевание. Соответственно, их тоже внесут в медицинскую статистику. «Мы максимально продумывали, как обследовать донора». 9 тяжёлым пациентам, больным коронавирусом, уже ввели плазму На данный момент в стране выполнено более 130 тысяч тестов на коронавирус. Как отметили в ведомстве, тест-систем достаточно. В скором времени Беларусь ожидает поступления экспериментального препарата для лечения пациентов с COVID.

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Мы осознанно идем сегодня на гипердиагностику, на дообследование, чтобы не упустить ни одного нашего возможного пациента. Поэтому мы фактически ежедневно расширяем возможности нашего лабораторного тестирования. Сегодня в круглосуточном режиме у нас работают более 30 лабораторий. Подключен частный сектор. Лаборатории работают во всех областях сегодня. Тест-систем абсолютно достаточно. Никаких проблем с тестированием у нас нет, и с запасами тест-систем тоже нет, так как у нас начато собственное производство. Охват тестированием я могу сравнить с распространенностью на миллион населения, у нас он больше, чем в такой стране, как Южная Корея (которая, в принципе, является примером организации работы). Мы опережаем Польшу, Нидерланды, Украину. Практически находимся на уровне Соединенных Штатов Америки и развитых европейских стран.