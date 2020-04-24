Прямой эфир

«Мы максимально продумывали, как обследовать донора». 9 тяжёлым пациентам, больным коронавирусом, уже ввели плазму

24 апреля 2020 14:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Донорами плазмы для больных COVID в Беларуси стали несколько десятков человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Девяти тяжелым пациентам биоматериал уже введен.

Сегодня, 24 апреля, с работой центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий ознакомился вице-премьер Игорь Петришенко.

«Мы максимально продумывали, как обследовать донора». 9 тяжёлым пациентам, больным коронавирусом, уже ввели плазму-1

«Мы максимально продумывали, как обследовать донора». 9 тяжёлым пациентам, больным коронавирусом, уже ввели плазму-3

Напомним, в главном донорском центре страны уже несколько недель проводят забор плазмы у переболевших COVID-19. Известно, что антитела в крови экс-пациентов при переливании могут помочь тем, кто переносит коронавирус в тяжелой форме.

«Мы максимально продумывали, как обследовать донора». 9 тяжёлым пациентам, больным коронавирусом, уже ввели плазму-6

Мы не потеряли ни одного дня. Был подписан еще в середине марта приказ, мы взяли разрешение от Всемирной организации здравоохранения. Мы связывались с китайскими коллегами, Германия нам давала данные, как, кого можно допускать по инфекционной безопасности. То есть все равно донор – это здоровый человек принципиально. Человек переболел, он стал здоров.

Наша задача – не навреди. Поэтому мы максимально продумывали, как обследовать донора, как допускать к донации.

Читайте также:

«Здоровому человеку лучше подумать о больном». Истории выздоровевших от COVID-19, которые стали донорами плазмы

Главврач минской поликлиники о коронавирусе: Через 3-4 недели заболеваемость в стране начнёт снижаться

Белорусские врачи рассказали, как сдают плазму для больных коронавирусом и кто может стать донором

«Мы максимально продумывали, как обследовать донора». 9 тяжёлым пациентам, больным коронавирусом, уже ввели плазму-9

После знакомства с особенностями работы центра Игорь Петришенко пообщался с некоторыми из волонтеров прямо во время процедуры. Все они чувствуют себя хорошо, а некоторые даже готовы прийти на помощь повторно.

Между тем, подготовка плазмы к переливанию проходит по высочайшим международным стандартам и занимает 5-6 часов. Такой способ укрепления иммунитета тяжелых пациентов доказывает свою эффективность.

«Мы максимально продумывали, как обследовать донора». 9 тяжёлым пациентам, больным коронавирусом, уже ввели плазму-12

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Девяти пациентам мы ввели плазму выздоровевших людей, и шесть пациентов действительно пошли на поправку. Мы смогли убедиться, что наш республиканский центр в штатном режиме функционирует, просто дополнительную составляющую, очень востребованную в настоящий момент для нашей медицины, они тоже этот элемент плавно внедрили для того, чтобы оказать необходимое содействие нашей системе здравоохранения.

Ожидается, что на следующей неделе в Беларусь поступит дополнительная партия тестов на антитела к коронавирусу. Их доставят из Южной Кореи. Общего количества тест-систем хватит для того, чтобы начать определение устойчивых к вирусу элементов не только у переболевших.

«Мы максимально продумывали, как обследовать донора». 9 тяжёлым пациентам, больным коронавирусом, уже ввели плазму-15

«Мы максимально продумывали, как обследовать донора». 9 тяжёлым пациентам, больным коронавирусом, уже ввели плазму-17

# Коронавирус # общество # Игорь Петришенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как 25 апреля в Минске изменится движение транспорта из-за субботника
24 апреля 2020 14:07

Как 25 апреля в Минске изменится движение транспорта из-за субботника

Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Что известно
24 апреля 2020 13:22

Ситуация с коронавирусом в Беларуси. Что известно

Как питались солдаты во время Второй мировой: «Покормимся когда-нибудь, хоть в суток трое раз и то добра»
24 апреля 2020 11:45

Как питались солдаты во время Второй мировой: «Покормимся когда-нибудь, хоть в суток трое раз и то добра»