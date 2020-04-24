«Мы максимально продумывали, как обследовать донора». 9 тяжёлым пациентам, больным коронавирусом, уже ввели плазму
Новости Беларуси. Донорами плазмы для больных COVID в Беларуси стали несколько десятков человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Девяти тяжелым пациентам биоматериал уже введен.
Сегодня, 24 апреля, с работой центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий ознакомился вице-премьер Игорь Петришенко.
Напомним, в главном донорском центре страны уже несколько недель проводят забор плазмы у переболевших COVID-19. Известно, что антитела в крови экс-пациентов при переливании могут помочь тем, кто переносит коронавирус в тяжелой форме.
Мы не потеряли ни одного дня. Был подписан еще в середине марта приказ, мы взяли разрешение от Всемирной организации здравоохранения. Мы связывались с китайскими коллегами, Германия нам давала данные, как, кого можно допускать по инфекционной безопасности. То есть все равно донор – это здоровый человек принципиально. Человек переболел, он стал здоров.
Наша задача – не навреди. Поэтому мы максимально продумывали, как обследовать донора, как допускать к донации.
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После знакомства с особенностями работы центра Игорь Петришенко пообщался с некоторыми из волонтеров прямо во время процедуры. Все они чувствуют себя хорошо, а некоторые даже готовы прийти на помощь повторно.
Между тем, подготовка плазмы к переливанию проходит по высочайшим международным стандартам и занимает 5-6 часов. Такой способ укрепления иммунитета тяжелых пациентов доказывает свою эффективность.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Девяти пациентам мы ввели плазму выздоровевших людей, и шесть пациентов действительно пошли на поправку. Мы смогли убедиться, что наш республиканский центр в штатном режиме функционирует, просто дополнительную составляющую, очень востребованную в настоящий момент для нашей медицины, они тоже этот элемент плавно внедрили для того, чтобы оказать необходимое содействие нашей системе здравоохранения.
Ожидается, что на следующей неделе в Беларусь поступит дополнительная партия тестов на антитела к коронавирусу. Их доставят из Южной Кореи. Общего количества тест-систем хватит для того, чтобы начать определение устойчивых к вирусу элементов не только у переболевших.