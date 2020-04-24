«Мы максимально продумывали, как обследовать донора». 9 тяжёлым пациентам, больным коронавирусом, уже ввели плазму

Новости Беларуси. Донорами плазмы для больных COVID в Беларуси стали несколько десятков человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Девяти тяжелым пациентам биоматериал уже введен. Сегодня, 24 апреля, с работой центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий ознакомился вице-премьер Игорь Петришенко.

Напомним, в главном донорском центре страны уже несколько недель проводят забор плазмы у переболевших COVID-19. Известно, что антитела в крови экс-пациентов при переливании могут помочь тем, кто переносит коронавирус в тяжелой форме.

После знакомства с особенностями работы центра Игорь Петришенко пообщался с некоторыми из волонтеров прямо во время процедуры. Все они чувствуют себя хорошо, а некоторые даже готовы прийти на помощь повторно. Между тем, подготовка плазмы к переливанию проходит по высочайшим международным стандартам и занимает 5-6 часов. Такой способ укрепления иммунитета тяжелых пациентов доказывает свою эффективность.