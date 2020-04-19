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Как выглядит изнутри отделение для больных коронавирусом. Показывает врач Могилёвской инфекционной больницы

19 апреля 2020 22:09
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Новости Беларуси. Заглянем внутрь больницы, где принимают пациентов с диагнозом коронавирус. Это к вопросу о достаточности и койко-мест, и аппаратов ИВЛ, и экипировки персонала, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Эти кадры сняли для нас могилевские медики.

Как выглядит изнутри отделение для больных коронавирусом. Показывает врач Могилёвской инфекционной больницы-1

Как устроен весь лечебно-диагностический процесс и оказание медицинской помощи.

Как выглядит изнутри отделение для больных коронавирусом. Показывает врач Могилёвской инфекционной больницы-4

В приемном покое нас встречают доктор и медицинская сестра.

Как выглядит изнутри отделение для больных коронавирусом. Показывает врач Могилёвской инфекционной больницы-7

Обязательно пациентам, которые поступают с подозрением на коронавирусную инфекцию, проводится забор мазка на COVID-19.

Как выглядит изнутри отделение для больных коронавирусом. Показывает врач Могилёвской инфекционной больницы-10

Анализы едут в диагностическую лабораторию. На пациента заводится история болезни, оформляется, и он дальше проходит в палату.

Как выглядит изнутри отделение для больных коронавирусом. Показывает врач Могилёвской инфекционной больницы-13

Сейчас мы находимся в 1-м инфекционном отделении. Нас встречает Татьяна Константиновна, заведующая отделением. Расскажите пару слов.

Как выглядит изнутри отделение для больных коронавирусом. Показывает врач Могилёвской инфекционной больницы-16

В отделении находится шесть изолированных боксов. В каждом боксе два койко-места. Три бокса оснащены подводом кислорода к каждому койко-месту.

Как выглядит изнутри отделение для больных коронавирусом. Показывает врач Могилёвской инфекционной больницы-19

Если пациент нуждается в интенсивной терапии, то таких пациентов переводят в отделение анестезиологии и реанимации. Давайте туда сейчас зайдем и пообщаемся с медперсоналом, который там работает. Нас встречает заведующий отделением Сергей Юрьевич. Расскажите про ваше отделение пару слов.

Как выглядит изнутри отделение для больных коронавирусом. Показывает врач Могилёвской инфекционной больницы-22

Наше отделение рассчитано на шесть коек. Но сейчас в нем имеется четыре пациента, нуждающихся в респираторной поддержке. Им обеспечивается эта поддержка с помощью ингаляций кислорода через носовой катетер.

Заходить к пациентам мы не будем. Давайте зайдем в пустую палату, посмотрим имеющееся оборудование.

Имеется свободный аппарат искусственной вентиляции легких. Мониторы. Дозаторы. Аппаратура для подачи кислорода.

Как выглядит изнутри отделение для больных коронавирусом. Показывает врач Могилёвской инфекционной больницы-25

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# Коронавирус # Здоровье # Фотофакт

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