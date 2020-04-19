Как выглядит изнутри отделение для больных коронавирусом. Показывает врач Могилёвской инфекционной больницы

Эти кадры сняли для нас могилевские медики.

Новости Беларуси. Заглянем внутрь больницы, где принимают пациентов с диагнозом коронавирус. Это к вопросу о достаточности и койко-мест, и аппаратов ИВЛ, и экипировки персонала, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как устроен весь лечебно-диагностический процесс и оказание медицинской помощи.

В приемном покое нас встречают доктор и медицинская сестра.

Обязательно пациентам, которые поступают с подозрением на коронавирусную инфекцию, проводится забор мазка на COVID-19.

Анализы едут в диагностическую лабораторию. На пациента заводится история болезни, оформляется, и он дальше проходит в палату.

Сейчас мы находимся в 1-м инфекционном отделении. Нас встречает Татьяна Константиновна, заведующая отделением. Расскажите пару слов.

В отделении находится шесть изолированных боксов. В каждом боксе два койко-места. Три бокса оснащены подводом кислорода к каждому койко-месту.

Если пациент нуждается в интенсивной терапии, то таких пациентов переводят в отделение анестезиологии и реанимации. Давайте туда сейчас зайдем и пообщаемся с медперсоналом, который там работает. Нас встречает заведующий отделением Сергей Юрьевич. Расскажите про ваше отделение пару слов.

Наше отделение рассчитано на шесть коек. Но сейчас в нем имеется четыре пациента, нуждающихся в респираторной поддержке. Им обеспечивается эта поддержка с помощью ингаляций кислорода через носовой катетер.

Заходить к пациентам мы не будем. Давайте зайдем в пустую палату, посмотрим имеющееся оборудование.

Имеется свободный аппарат искусственной вентиляции легких. Мониторы. Дозаторы. Аппаратура для подачи кислорода.