Пресс-секретарь посольства Беларуси в России: все восемь белорусов благополучно вернулись домой из Казахстана

Новости Беларуси. Восемь специалистов из Беларуси при содействии дипломатов вернулись на родину из Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Мазуро, пресс-секретарь посольства Беларуси в России:

Сотрудники белорусского предприятия в соответствии с договором государственно-частного партнерства осуществили доставку пожарной и специальной техники в город Шымкент в Казахстане.

2 апреля после успешной сдачи техники получателю сотрудники белорусской компании планировали вернуться авиарейсом Алматы – Минск в Беларусь. Однако в связи с отменой регулярного авиасообщения между Казахстаном и Беларусью специалисты белорусского предприятия вынуждены были пройти двухнедельный карантин в Шымкенте.

Кроме того, из-за введенных на территории России ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции белорусские граждане не могли выехать из Казахстана и наземным транспортом.

Благодаря совместным усилиям белорусской, казахстанской и российской сторон был согласован транзит белорусских граждан на служебном транспорте предприятия от казахстанско-российской до российско-белорусской границы. В ходе перемещения их сопровождали дипломаты белорусского посольства в России. Это руководители отделений посольства в Уфе, Казани и Нижнем Новгороде.

24 апреля все восемь граждан Беларуси благополучно вернулись домой.