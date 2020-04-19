Эта белоруска переболела коронавирусом и не боится об этом говорить: паника, как вы знаете, убивает иммунитет

Новости Беларуси. Первая белоруска с диагнозом COVID-19 Татьяна Ефремова уже вышла на работу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Татьяна Ефремова, дизайнер:

Я была одной из первых. И врачам, и пациентам, наверное, было сложно, страшно. И я тоже испытала все эти чувства.

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Но паника и страх – это, конечно, не самое лучшее, что поможет пережить нам всем эту эпидемию. Потому что паника, как вы знаете, убивает иммунитет. И, конечно, всегда страшно, когда ты сталкиваешься с новым, неизведанным.

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В стране есть ресурсы для того, чтобы бороться за каждого человека, за каждую жизнь. И я думаю, что наши врачи делают сейчас все возможное и невозможное.