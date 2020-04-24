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В сутки около 40-50. Военные дезинфицируют медикам Борисова машины скорой

24 апреля 2020 17:28
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Новости Беларуси. Военные в помощь медикам. Вооруженные силы развернули полевой пункт дезинфекции у инфекционной больницы Борисова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сутки около 40-50. Военные дезинфицируют медикам Борисова машины скорой-1

Он начал работу 24 апреля. Личный состав обрабатывает машины скорой помощи, бригады которых работают с пациентами с подозрением на СOVID-19, а также с теми, кто находится на самоизоляции. Это позволяет врачам не тратить время на процедуру, которую раньше они проводили сами.

Дмитрий Боярович продолжит. 

В сутки около 40-50. Военные дезинфицируют медикам Борисова машины скорой-4

Чтобы освободить время медиков для более важных дел, специальные военные расчеты сегодня начали работу у больниц Борисова – инфекционной и больницы № 2. Последнюю с учетом эпидемиологической обстановки перепрофилировали еще в марте. Личный состав каждый раз по приезду бригады скорой, которая либо привезла, либо контактировала с больными COVID-19, дезинфицирует машину.

В сутки около 40-50. Военные дезинфицируют медикам Борисова машины скорой-7

Дмитрий Захаров, начальник службы Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси:
В настоящий момент здесь работает одно из подразделений радиационной, химической и биологической защиты оперативного командования. Оно обеспечено всеми необходимыми средствами защиты органов дыхания, кожи. Получены более современные средства защиты, респираторы второго и третьего классов защиты.

В сутки около 40-50. Военные дезинфицируют медикам Борисова машины скорой-10

В арсенале трех военных расчетов химзащиты растворы, закупленные специально. Автомобиль обрабатывают в течение 15 минут – и внутри, и снаружи.

В сутки около 40-50. Военные дезинфицируют медикам Борисова машины скорой-13

Тыловые службы обеспечивают личному составу трехразовое питание. Пункт дезинфекции, по словам медиков, облегчает и ускоряет их работу.

В сутки около 40-50. Военные дезинфицируют медикам Борисова машины скорой-16

Павел Хатько, главный врач УЗ «Борисовская больница № 2»:
Мы попросили военных помочь нам в этой ситуации в организации круглосуточного поста обработки. Они любезно согласились. Потому что машин достаточно большое количество. В сутки только на две больницы в среднем приезжает до 40-50 машин. Каждую нужно обрабатывать соответствующим образом для предотвращения распространения инфекции.

В сутки около 40-50. Военные дезинфицируют медикам Борисова машины скорой-19

Медики Борисова сотрудничают и с коллегами из Военного госпиталя. Оттуда в больницы города поступили кислородно-ингаляционные станции. Оборудование помогает предотвратить использование аппаратов ИВЛ.

В сутки около 40-50. Военные дезинфицируют медикам Борисова машины скорой-22

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Работа пункта дезинфекции организована в круглосуточном режиме. Здесь есть палатки для пребывания (в том числе и ночного) личного состава. В целом военные будут оказывать помощь медикам в Борисове до 15 мая.

В сутки около 40-50. Военные дезинфицируют медикам Борисова машины скорой-25

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# Коронавирус # общество # Дмитрий Захаров # Павел Хатько # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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