В сутки около 40-50. Военные дезинфицируют медикам Борисова машины скорой

Новости Беларуси. Военные в помощь медикам. Вооруженные силы развернули полевой пункт дезинфекции у инфекционной больницы Борисова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он начал работу 24 апреля. Личный состав обрабатывает машины скорой помощи, бригады которых работают с пациентами с подозрением на СOVID-19, а также с теми, кто находится на самоизоляции. Это позволяет врачам не тратить время на процедуру, которую раньше они проводили сами. Дмитрий Боярович продолжит.

Чтобы освободить время медиков для более важных дел, специальные военные расчеты сегодня начали работу у больниц Борисова – инфекционной и больницы № 2. Последнюю с учетом эпидемиологической обстановки перепрофилировали еще в марте. Личный состав каждый раз по приезду бригады скорой, которая либо привезла, либо контактировала с больными COVID-19, дезинфицирует машину.

Дмитрий Захаров, начальник службы Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси:

В настоящий момент здесь работает одно из подразделений радиационной, химической и биологической защиты оперативного командования. Оно обеспечено всеми необходимыми средствами защиты органов дыхания, кожи. Получены более современные средства защиты, респираторы второго и третьего классов защиты.

В арсенале трех военных расчетов химзащиты растворы, закупленные специально. Автомобиль обрабатывают в течение 15 минут – и внутри, и снаружи.

Тыловые службы обеспечивают личному составу трехразовое питание. Пункт дезинфекции, по словам медиков, облегчает и ускоряет их работу.

Павел Хатько, главный врач УЗ «Борисовская больница № 2»:

Мы попросили военных помочь нам в этой ситуации в организации круглосуточного поста обработки. Они любезно согласились. Потому что машин достаточно большое количество. В сутки только на две больницы в среднем приезжает до 40-50 машин. Каждую нужно обрабатывать соответствующим образом для предотвращения распространения инфекции.

Медики Борисова сотрудничают и с коллегами из Военного госпиталя. Оттуда в больницы города поступили кислородно-ингаляционные станции. Оборудование помогает предотвратить использование аппаратов ИВЛ.