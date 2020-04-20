Результат через 1,5 часа. Рассказываем про витебские тесты для определения РНК коронавируса

Новости Беларуси. Хорошие новости уже есть, причем из проблемного до сих пор Витебска, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В северном регионе к концу недели, похоже, вышли на плато – это когда заболеваемость на пике, но без больших колебаний и вот-вот пойдет на спад. Не исключено, что область станет эдаким пионером. Наш витебский репортер Анастасия Бут тоже на это надеется.

Анастасия Бут, корреспондент:

Витебск сегодня ассоциируется со словом «первый». Регион, если не брать в расчет столицу, возглавляет статистическую таблицу по количеству заболевших. Отмечу также, что именно наши больницы перепрофилировали одними из первых для оказания помощи пациентам с COVID-19. К городу, как вы знаете, повышенное внимание. Как выглядит изнутри отделение для больных коронавирусом. Показывает врач Могилёвской инфекционной больницы В пятницу, 17 апреля, Минздрав констатировал, что ситуация в регионе стабилизируется.

Цитата министра: «В последнюю неделю ежедневно наблюдается уменьшение количества пациентов, госпитализированных с диагнозом «пневмония». Часть пациентов уже проходит долечивание. Думаю, в ближайшее время количество выписанных будет значительно превышать количество поступивших». Владимир Караник: по некоторым регионам есть ощущение, что заболеваемость вышла на плато Караник, что для региона важно, остановился отдельно на ситуации в Бешенковичах и Лиозно, лидерам по заболевшим. Ну и Докшицы не без внимания: пока здесь количество пневмоний больше в среднем, чем в других регионах.

По словам министра, вспомогательная искусственная вентиляция легких никому из пациентов не требуется. В целом такую оценку ситуации специалистами Минздрава восприняли с надеждой, что скоро все закончится, многим можно будет вернуться к обычной жизни. Эта белоруска переболела коронавирусом и не боится об этом говорить: паника, как вы знаете, убивает иммунитет И про витебских ученых. Тот случай, когда можем гордиться и говорить о прорыве, поскольку речь о создании отечественного теста на определение наличия РНК вируса в организме.

Анастасия Бут:

Ежесуточно в Витебск сейчас производит тысячу уникальных тест-систем. Результат – максимум через полтора часа. Нет ложноположительных или ложноотрицательных реакций. И да, наш тест в пять раз дешевле зарубежных аналогов.

Валерий Семенов, заведующий кафедрой инфекционных болезней ВГМУ:

Вся страна помогает – это же надо много чего. Нужно много каких-то растворов, буферов и так далее. Тоже все решается по стране. Может, это и положительный отчасти момент, что на будущее, мы, когда будем для других тестов делать тест-системы, уже не надо будет где-то что-то закупать. У нас уже будет все свое в Беларуси.