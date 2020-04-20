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Результат через 1,5 часа. Рассказываем про витебские тесты для определения РНК коронавируса

20 апреля 2020 00:10
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Новости Беларуси. Хорошие новости уже есть, причем из проблемного до сих пор Витебска, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В северном регионе к концу недели, похоже, вышли на плато – это когда заболеваемость на пике, но без больших колебаний и вот-вот пойдет на спад. Не исключено, что область станет эдаким пионером.

Наш витебский репортер Анастасия Бут тоже на это надеется.

Результат через 1,5 часа. Рассказываем про витебские тесты для определения РНК коронавируса-1

Анастасия Бут, корреспондент:
Витебск сегодня ассоциируется со словом «первый». Регион, если не брать в расчет столицу, возглавляет статистическую таблицу по количеству заболевших. Отмечу также, что именно наши больницы перепрофилировали одними из первых для оказания помощи пациентам с COVID-19. К городу, как вы знаете, повышенное внимание.

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В пятницу, 17 апреля, Минздрав констатировал, что ситуация в регионе стабилизируется.

Результат через 1,5 часа. Рассказываем про витебские тесты для определения РНК коронавируса-4

Цитата министра: «В последнюю неделю ежедневно наблюдается уменьшение количества пациентов, госпитализированных с диагнозом «пневмония». Часть пациентов уже проходит долечивание. Думаю, в ближайшее время количество выписанных будет значительно превышать количество поступивших».

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Караник, что для региона важно, остановился отдельно на ситуации в Бешенковичах и Лиозно, лидерам по заболевшим. Ну и Докшицы не без внимания: пока здесь количество пневмоний больше в среднем, чем в других регионах.

Результат через 1,5 часа. Рассказываем про витебские тесты для определения РНК коронавируса-7

По словам министра, вспомогательная искусственная вентиляция легких никому из пациентов не требуется. В целом такую оценку ситуации специалистами Минздрава восприняли с надеждой, что скоро все закончится, многим можно будет вернуться к обычной жизни.  

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И про витебских ученых. Тот случай, когда можем гордиться и говорить о прорыве, поскольку речь о создании отечественного теста на определение наличия РНК вируса в организме.   

Результат через 1,5 часа. Рассказываем про витебские тесты для определения РНК коронавируса-10

Анастасия Бут:  
Ежесуточно в Витебск сейчас производит тысячу уникальных тест-систем. Результат – максимум через полтора часа. Нет ложноположительных или ложноотрицательных реакций. И да, наш тест в пять раз дешевле зарубежных аналогов.

Результат через 1,5 часа. Рассказываем про витебские тесты для определения РНК коронавируса-13

Валерий Семенов, заведующий кафедрой инфекционных болезней ВГМУ:
Вся страна помогает – это же надо много чего. Нужно много каких-то растворов, буферов и так далее. Тоже все решается по стране. Может, это и положительный отчасти момент, что на будущее, мы, когда будем для других тестов делать тест-системы, уже не надо будет где-то что-то закупать. У нас уже будет все свое в Беларуси.

Результат через 1,5 часа. Рассказываем про витебские тесты для определения РНК коронавируса-16

Анастасия Бут:   
Вообще хочется отметить, что сплоченность витебчан в этой ситуации позволяет надеяться, что если мы уж и ввязались в борьбу с COVID-19 первыми, хоть и не по своей воле, то первыми ее и завершим.  

# Коронавирус # Здоровье # Анастасия Бут # Валерий Семёнов # Фотофакт

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