«Если не хотите попасть в больницу, на этих праздниках останьтесь дома». Мы собрали важные обращения медиков к белорусам

Новости Беларуси. Помочь медикам. Как именно? Очень просто: постараться не заболеть – сегодня нас об этом просят, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Помочь медикам. Как именно? Очень просто: постараться не заболеть – сегодня нас об этом просят, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Анастасия Ивановская, врач-терапевт 3-й городской клинической больницы Минска:
Мы очень просим вас оставаться в приближающиеся праздники дома. Мы тоже хотим отметить эти праздники хотя бы спокойно. Поэтому при возникновении первых симптомов обращайтесь за медицинской помощью.
Станислав Соловей, врач акушер-гинеколог 3-й городской клинической больницы Минска:
Здравствуйте. Я врач-гинеколог, сейчас я работаю инфекционистом. Если не хотите попасть в больницу, на этих праздниках останьтесь дома. Моя мама осталась дома.
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Маргарита Улакина, врач-инфекционист Могилевской областной инфекционной больницы:
Дорогие друзья! Пожалуйста, оставайтесь дома. Не для нас, для себя, ради своих близких и любимых, пока мы здесь остаемся на работе ради вас. Ради спасения каждой человеческой жизни.
Как изнутри выглядит отделение для больных коронавирусом Могилёвской инфекционной больницы можно увидеть здесь.
На оказание помощи и консультирование людей сегодня нацелены все органы власти, от сельсоветов до исполкомов. И, безусловно, все больницы и поликлиники.
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И еще раз повторяем: если у вас есть малейшие сомнения по поводу своего здоровья – будьте, пожалуйста, дома и позвоните медикам как можно раньше.