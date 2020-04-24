Концлагерь на болотах в Озаричах: «Ужасы, когда живой ребёнок ползает на теле замёрзшей матери – это пережить нельзя»

Сколько едва начавшихся жизней оборвали фашисты в Озаричах… Концлагерь под открытым небом, куда в марте 1944 года согнали десятки тысяч человек.
Сколько едва начавшихся жизней оборвали фашисты в Озаричах… Концлагерь под открытым небом, куда в марте 1944 года согнали десятки тысяч человек.
Фашисты насиловали молодых девушек, издевались над стариками, спокойно смотрели, как умирают дети...
Лагерь на болотах, живой щит, призванный сдержать Советскую Армию. Именно так он задумывался немцами, которые заразили узников сыпным тифом.
Иван Романовский, кандидат исторических наук, профессор БГУ:
В 1944 году в результате стремительного наступления Красной Армии фашисты под видом эвакуации доставили в болотистую местность около Калинковичей в Озаричи 53 тысячи детей, взрослых. Их лишили воды. Они спали на еловых ветках. Среди них распространяли различные болезни с целью уничтожения. Так вот из этих 53 тысяч осталось только 30 с лишним тысяч. Причем те ужасы, которые увидели наступающие бойцы, когда живой ребенок ползает на теле замерзшей матери, а другая женщина носит уже в беспамятстве, наверное, мертвого ребенка – это пережить нельзя.
Озаричские лагеря смерти – факты повергают в шок! 20 тысяч загубленных жизней. Освобожденных, но зачастую смертельно больных и изнеможённых – 34 тысячи человек. Вдумайтесь только: из них – 15 960 детей! Мальчишек и девчонок, которым не исполнилось еще и 13 лет! 517 из них вышли из лагеря сиротами...