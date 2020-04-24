Концлагерь на болотах в Озаричах: «Ужасы, когда живой ребёнок ползает на теле замёрзшей матери – это пережить нельзя»

Иван Романовский, кандидат исторических наук, профессор БГУ:

В 1944 году в результате стремительного наступления Красной Армии фашисты под видом эвакуации доставили в болотистую местность около Калинковичей в Озаричи 53 тысячи детей, взрослых. Их лишили воды. Они спали на еловых ветках. Среди них распространяли различные болезни с целью уничтожения. Так вот из этих 53 тысяч осталось только 30 с лишним тысяч. Причем те ужасы, которые увидели наступающие бойцы, когда живой ребенок ползает на теле замерзшей матери, а другая женщина носит уже в беспамятстве, наверное, мертвого ребенка – это пережить нельзя.