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Концлагерь на болотах в Озаричах: «Ужасы, когда живой ребёнок ползает на теле замёрзшей матери – это пережить нельзя»

24 апреля 2020 16:31
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Сколько едва начавшихся жизней оборвали фашисты в Озаричах… Концлагерь под открытым небом, куда в марте 1944 года согнали десятки тысяч человек.

Концлагерь на болотах в Озаричах: «Ужасы, когда живой ребёнок ползает на теле замёрзшей матери – это пережить нельзя»-1

Фашисты насиловали молодых девушек, издевались над стариками, спокойно смотрели, как умирают дети...

Концлагерь на болотах в Озаричах: «Ужасы, когда живой ребёнок ползает на теле замёрзшей матери – это пережить нельзя»-4

Лагерь на болотах, живой щит, призванный сдержать Советскую Армию. Именно так он задумывался немцами, которые заразили узников сыпным тифом.

Концлагерь на болотах в Озаричах: «Ужасы, когда живой ребёнок ползает на теле замёрзшей матери – это пережить нельзя»-7

Иван Романовский, кандидат исторических наук, профессор БГУ:
В 1944 году в результате стремительного наступления Красной Армии фашисты под видом эвакуации доставили в болотистую местность около Калинковичей в Озаричи 53 тысячи детей, взрослых. Их лишили воды. Они спали на еловых ветках. Среди них распространяли различные болезни с целью уничтожения. Так вот из этих 53 тысяч осталось только 30 с лишним тысяч. Причем те ужасы, которые увидели наступающие бойцы, когда живой ребенок ползает на теле замерзшей матери, а другая женщина носит уже в беспамятстве, наверное, мертвого ребенка – это пережить нельзя.

Концлагерь на болотах в Озаричах: «Ужасы, когда живой ребёнок ползает на теле замёрзшей матери – это пережить нельзя»-10

Концлагерь на болотах в Озаричах: «Ужасы, когда живой ребёнок ползает на теле замёрзшей матери – это пережить нельзя»-12

Озаричские лагеря смерти – факты повергают в шок! 20 тысяч загубленных жизней. Освобожденных, но зачастую смертельно больных и изнеможённых – 34 тысячи человек. Вдумайтесь только: из них – 15 960 детей! Мальчишек и девчонок, которым не исполнилось еще и 13 лет! 517 из них вышли из лагеря сиротами...

Концлагерь на болотах в Озаричах: «Ужасы, когда живой ребёнок ползает на теле замёрзшей матери – это пережить нельзя»-15

# Великая Отечественная война # общество # Иван Романовский

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