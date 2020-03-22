Основная цель – уровень мотивации с обеих сторон должен быть высоким. Все итоги визита Александра Лукашенко в компанию «Адани»

Новости Беларуси. На неделе Президент посетил компанию «Адани», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:

Не преувеличу, если скажу: образец современного инновационного производства. Оригинальная идея – уникальный продукт. Вот такая, казалось бы, простая, но в то же время мало кем в нашей стране по-настоящему выполнимая цепочка. И обязательное внимание руководства к людям – и к тем, которые работают на предприятии, и к тем, для кого предназначен готовый продукт. Впрочем, не буду сразу раскрывать всех карт – это сделает моя коллега Алена Сырова. Добавлю только вот что: помимо всей успешности компании «Адани», которую демонстрируют экономические показатели, особенно ценна вот эта самая социальная ответственность. Потому что каждая составляющая большой экономики, позволю себе напомнить слова Президента, прежде всего должна работать на человека.

Владимир Линев, генеральный директор компании «Адани»:

Я часто рассказываю про гусей, которых растят ради фуа-гра. Они живут красиво, но наступает Рождество, и появляется фуа-гра. Нельзя превращаться в откормленных гусей, если только смотреть на жизнь с точки зрения «через пищу».

Елена Линева, исполнительный директор компании «Адани»:

Помимо зарплаты, соцпакета, который есть, есть еще коллектив, драйв, желание что-то делать вместе и делать конечный результат. С гордостью могу сказать, что большинство сотрудников работают за это.

Вот так метафорично супруги Линевы – основатели корпорации «Адани», которая сегодня входит в четверку крупнейших производителей рентген-оборудования мира – описывают подход к работе своей и других. Драйва и идей, кажется, у них сегодня даже больше, чем в начале пути, когда профессор, доктор технических наук вместе с коллегами из научной лаборатории БГУ занялся созданием таких необходимых в начале 90-х приборов для измерения уровня радиации. «Наши рынки – это весь мир». Подробности визита Александра Лукашенко на предприятие «Адани» После аварии на АЭС «Фукусима» аналогичные приборы белорусского производства оказались кстати. К тому моменту «Адани» уже была известна и своим медоборудованием – флюорографы, аппараты КТ; рентген-системами безопасности – сканеры людей и грузов. Сегодня компания работает по четырем основным направлениям, предлагая миру более 60 наименований продукции, созданной по их уникальным запатентованным технологиям.

Но ставка все-таки на экспорт. И речь не о СНГ, хотя и там «Адани» присутствует. Крупнейшие запросы на их оборудование из Америки, Великобритании и Китая. Там даже появились свои представительства. За 2019 год на продажах за рубеж компания заработала 40 миллионов долларов. Но деньги не просто кладут себе в карман, а реинвестируют в науку и оснащение. Сканер блокирует вещь внутри. Эксперимент: как аппарат находит запрещённые предметы в вашей сумке Для такой работы нужны соответствующие кадры. Сегодня здесь 730 человек, 20 % занимаются инновациями. Медики, физики, инженеры, программисты – уникальные специалисты, в основном выпускники пяти белорусских ВУЗов – работают в среднем за 2 700 белорусских рублей. Но не меньше внушительных сумм в расчетных мотивирует возможность реализовать свои глобальные задумки.

Алена Сырова, корреспондент:

Секретом успешного развития на этом предприятии называют «голод» в плане амбиций. Тогда и стагнация не грозит, и кризис никакой не страшен. Ведь и создавали «Адани» 30 лет назад в непростые финансовые времена. Сегодня, на пороге нового экономического кризиса, компания планирует расширяться. Говорят, что не страшно, потому что производят продукцию, аналогов которой в мире немного.

Востребована она в 86 странах мира. И речь не только о медтехнике, но и о системах безопасности. Такие досмотровые комплексы стоят во многих аэропортах мира, посольствах, зданиях правительств. То есть там, где нужны исключительные гарантии и мер безопасности. Кстати, в нашем Дворце Независимости тоже есть такие установки.

В общем, предприятие успешное – образец для подражания и один из брендов страны, частный и жизнеспособный. Потому может возникнуть вопрос причины визита Президента на «Адани». Мы ведь привыкли, что глава государства ездит в основном туда, где требуется его вмешательство для решения проблем. Тут же ситуация обратная. Президент приехал посмотреть, где может пригодиться такой опыт. Кроме того, предприятие занимается сохранением здоровья и безопасности людей – а это основа политики Александра Лукашенко. Александр Лукашенко: я коронавирус этот называю не иначе как психозом, и от этого никогда не откажусь К визиту высокого гостя подготовили мини-выставку – в одной комнате новинки и гордость производства: рентген-сканеры – такие используют для борьбы с наркотрафиком; маммографы – для скрининга рака молочной железы на самой ранней стадии; аппарат для радиотерапии; КТ. Эти томографы сделали по заказу нашего Минздрава – они вдвое дешевле зарубежных аналогов, но по качеству вовсе не уступают. Первые семь аппаратов уже поставили в небольшие города. В целом же около половины белорусских клиник оснащены оборудованием «Адани», на нем ежегодно обследуют 4,5 миллиона человек.

Мало только поставить оборудование, его нужно обслуживать. Для этого сейчас каждый раз проводят тендеры, где не факт, что победит самый компетентный. Теряют много времени, аппараты простаивают, люди ждут очереди на обследование. Чтобы исключить соблазн нечестно заработать и получить стабильно качественный сервис, в Минздраве прорабатывают возможность отдать все аппараты на обслуживание «Адани».

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

Компания «Адани» формирует свои предложения. Мы берем на централизованное обслуживание. Тогда Минздрав просто оплачивает обслуживание, чтобы каждый не проводил конкурс.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главное, что ты свой, на месте. Это дешевле. «Адани» – один из 113 резидентов свободной экономической зоны «Минск», это предусматривает определенные бонусы и особые условия. Например, освобождение от налога на прибыль для компаний, которые, как эта, занимаются экспортом. Работать в таких условиях комфортно. Но что же с этого государству? Кроме того, компании, которые работают вне СЭЗ, жалуются на неравные условия. Со всем этим предстоит разобраться и внести нужные корректировки в законодательство.

Александр Лукашенко:

Я не могу так сразу сказать, что для нас они благо. Для государства. С точки зрения людей, зарплаты – молодец, технологическое производство. Экспорт, импорт и прочее. Все это должно быть выгодно государству. По налоговому конкурсу будем смотреть. Не потому, чтобы там защемить кого-то. Но вы видите, с какой ситуацией функционирует государство. За каждую копейку приходится драться.

Во время экскурсии по предприятию Президенту рассказали о цикле производства, показали лаборатории, цеха, образцы продукции и, конечно, познакомили с теми, кто своим трудом все это создает. В коллективе, который производит медтехнику, есть и практикующие врачи. Антониас Джозеф работает на «Адани» и в одной из поликлиник Минска. Он кардиолог, на предприятии отвечает за развитие медицинского рентген-оборудования. «Нам привёз и коронавирус, и свиной грипп одновременно». Александр Лукашенко о белорусе, который скрыл посещение Италии Такие встречи Президента с не белорусами по рождению, но ставшими ими, уже становятся традицией. Помните, месяц назад на Светлогорском ЦКК Александр Лукашенко общался с Египтянином Федором? «В Беларуси я нашёл родного человека». История египтянина, с которым говорил Александр Лукашенко в Светлогорске На «Адани» – ланкиец Антон. Так его называют, он тоже приехал в Беларусь по семейным обстоятельствам и нашел себя в профессии.

Антонис Джозеф, директор по развитию бизнеса в «Адани»:

Я на 1000 процентов доволен, если это честно. Президент очень интересовался, где я раньше и кем работал, как здесь.