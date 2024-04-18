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Замдекана ГрГМУ: судьба провела по многим странам, но в Беларуси я чувствую себя дома

18 апреля 2024 17:41
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С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.

Замдекана ГрГМУ: судьба провела по многим странам, но в Беларуси я чувствую себя дома-1

Надежда Мишонкова, заместитель декана факультета иностранных учащихся ГрГМУ:
Я всегда студентам говорю, если мы что-то хотим сделать, чтобы у нас было лучше, красивее, то мы это делаем сами. Своим примером мы показываем, как нужно относиться к стране, своему вузу, в котором ты учишься. Работая со студентами, я чувствую себя счастливой и молодой. Наверное, потому, что они молоды, задорны, я тянусь за ними. Мечтаю сделать что-то очень важное, что останется в памяти у меня, моих близких, может быть, у моих студентов надолго, навсегда.

В 1987 году мужа перевели из Таджикистана в Беларусь, и я начала работать в Гродненском государственном медицинском институте.

Замдекана ГрГМУ: судьба провела по многим странам, но в Беларуси я чувствую себя дома-4

Очень здорово, что на нашем факультете начал работу проект «Женщины мира». Девочки принимают участие в благотворительных акциях города, области. Они показывают свою культуру, рассказывают о своей стране, помогают многодетным семьям.

Замдекана ГрГМУ: судьба провела по многим странам, но в Беларуси я чувствую себя дома-7

Надежда Мишонкова:
Так случилось, что у нас на границе появились мигранты, которые нуждались в помощи, и наши студенты откликнулись на порыв души. Мы собрали тогда более 1 500 наименований предметов, которые были необходимы для мигрантов. Потом мы собирали гуманитарную помощь детям Донбасса. Это было просто от чистого сердца.

Замдекана ГрГМУ: судьба провела по многим странам, но в Беларуси я чувствую себя дома-10

Я счастливый человек, потому что, во-первых, у меня есть семья, которая меня понимает и поддерживает. Второе – это судьба, которая провела по многим странам и привела в Республику Беларусь. Я чувствую себя здесь комфортно, я не чувствую себя здесь чужой, я дома. Такое ощущение, будто я родилась здесь. Все напитано чистотой, добротой, доброжелательностью людей. Мне хочется делать что-то такое не чтобы это видели окружающие, а потому, что это важно, интересно. Я думаю, это делает мою жизнь и окружающих меня людей лучше.

Подробности в видеоматериале.

# Женщины Беларуси # общество # Надежда Мишонкова

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