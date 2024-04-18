Замдекана ГрГМУ: судьба провела по многим странам, но в Беларуси я чувствую себя дома

С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.

Надежда Мишонкова, заместитель декана факультета иностранных учащихся ГрГМУ:

Я всегда студентам говорю, если мы что-то хотим сделать, чтобы у нас было лучше, красивее, то мы это делаем сами. Своим примером мы показываем, как нужно относиться к стране, своему вузу, в котором ты учишься. Работая со студентами, я чувствую себя счастливой и молодой. Наверное, потому, что они молоды, задорны, я тянусь за ними. Мечтаю сделать что-то очень важное, что останется в памяти у меня, моих близких, может быть, у моих студентов надолго, навсегда.

В 1987 году мужа перевели из Таджикистана в Беларусь, и я начала работать в Гродненском государственном медицинском институте.