«Нам привёз и коронавирус, и свиной грипп одновременно». Александр Лукашенко о белорусе, который скрыл посещение Италии

Новости Беларуси. C просьбой воздержаться от путешествий по миру и позаботиться о себе самим 20 марта к белорусам обратился Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В беседе с журналистами Александр Лукашенко привел пример, когда один из наших соотечественников скрыл информацию о своих путешествиях, в итоге оказался носителем вируса. Как защитить белорусов и не допустить паники? Александр Лукашенко провёл совещание по эпидситуации в стране И лишь когда состояние стало критическим, обратился к медикам. Они, в свою очередь, вынуждены были взять под контроль несколько сотен человек, с которыми контактировал зараженный. Очевидно, страшнее самого вируса безалаберное отношение к здоровью – своему и близких.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо людей в конце концов заставить отвечать за себя и за тех, кто с тобой рядом. Если ты сморкаешься, извини меня, кашляешь и харкаешь, так не выходи на улицу и не трави других. Заразу не разноси. В этом суть вся. Многие государства очень жестокие меры в этом плане предпринимают. У вас может быть вопрос: а я почему этого не делаю? Скажу вам честно: мы не находимся в той ситуации, чтобы принимать драконовские меры. Александр Лукашенко: надо всё сделать, чтобы старики смогли выйти из этого сезонного безобразия без потерь