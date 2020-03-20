Александр Лукашенко об экономическом кризисе: «Мы уже туда одной ногой вступили»

Новости Беларуси. После посещения предприятия «Адани» Президент пообщался с журналистами, поделился впечатлением от увиденного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства остался доволен работой предприятия и отметил, что такие компании могут и должны быть локомотивом развития экономики.

О ситуации в экономике и прозвучал один из вопросов от президентского пула. Эксперты прогнозируют новый мировой кризис. Репортеры спросили у Александра Лукашенко, что думает на этот счет наш Президент. Александр Лукашенко настаивает: выводы делать рано.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается финансово-экономического кризиса, мы уже туда одной ногой вступили. А сейчас, поскольку волатильность и колебания по всем направлениям очень высокие, пытаемся эту ногу вернуть на место. Удастся нам обратно эту ногу вернуть и рядом поставить или же мы туда и вторую ногу всунем?

Сегодня еще непонятно, будет это такой кризис жестокий или же нам удастся вернуться обратно к тому уровню развития, который был вчера. С моей точки зрения (может быть, я в чем-то ошибаюсь) надо анализировать, что мы сейчас делаем. Впереди Послание Президента народу и парламенту, поэтому мы ведем проработку и анализ некоторых направлений. Возможно, к тому времени обстановка позволит нам сделать определенные однозначные выводы.