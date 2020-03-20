Александр Лукашенко: разбрелись по всему миру белорусы. Чего вы поперлись туда?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Те, кто сегодня или вчера, они же уехали за рубеж, их сейчас сколько – тысяч 10 всего миру? Разбрелись белорусы по миру. Вроде бы немного. 10 тысяч по всему миру. Но они же уехали, когда весь мир уже коронавирусом болел. Что же вы поперлись туда? А сейчас оттуда – услышали, что я сказал: «Да, мы будем спасать своих людей, будем их оттуда забирать» – они ломятся в двери посольств наших, где нет посольств – в МИД звонят: заберите нас. Но мы не можем 10 тысяч в один день забрать. Вот поставил задачу, чтобы мы своих людей и россиян – не надо тут делить, пускай мы не такие богатые, как они, мы не закрываемся, как они, но мы их должны вывезти оттуда.

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Они, кстати, россияне, на борт наших людей в Таиланде не пускают. Но я думаю, об этом договоримся. Это обычная «безглуздица». Поехал – ну так сидите, пока не заберем. Заберем, конечно, не будут же они там куковать. Но вернувшись сюда – каждому билет в зубы. Иди и сиди дома, пока мы тебе не скажем, что тебе можно выходить из дома. А скажем тогда, когда мы проверим, оттестируем тебя и убедимся, что ты опять нам заразу эту не привез. Мы делаем все, чтобы защититься.

Не дай бог нам пережить то, что происходит в Италии. Но у нас подходы разные. Они берут на лечение, там же частное всё: шаг ступил – плати, а не все могут заплатить, и дорого стоит. И они начали брать только тяжело заболевших или средней тяжести, а это в основном старики. А коек не хватило, система здравоохранения лопнула, развалилась. Она не смогла перемолоть это все.