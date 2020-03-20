Александр Лукашенко: разбрелись по всему миру белорусы. Чего вы поперлись туда?

Новости Беларуси. 20 марта Александр Лукашенко посетил научно-производственное предприятие «Адани», после чего ответил на вопросы журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 20 марта Александр Лукашенко посетил научно-производственное предприятие «Адани», после чего ответил на вопросы журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Те, кто сегодня или вчера, они же уехали за рубеж, их сейчас сколько – тысяч 10 всего миру? Разбрелись белорусы по миру. Вроде бы немного. 10 тысяч по всему миру. Но они же уехали, когда весь мир уже коронавирусом болел. Что же вы поперлись туда? А сейчас оттуда – услышали, что я сказал: «Да, мы будем спасать своих людей, будем их оттуда забирать» – они ломятся в двери посольств наших, где нет посольств – в МИД звонят: заберите нас. Но мы не можем 10 тысяч в один день забрать. Вот поставил задачу, чтобы мы своих людей и россиян – не надо тут делить, пускай мы не такие богатые, как они, мы не закрываемся, как они, но мы их должны вывезти оттуда.
«Психический дом устроили из планеты». Президент Беларуси о ситуации с коронавирусом в мире
Они, кстати, россияне, на борт наших людей в Таиланде не пускают. Но я думаю, об этом договоримся. Это обычная «безглуздица». Поехал – ну так сидите, пока не заберем. Заберем, конечно, не будут же они там куковать. Но вернувшись сюда – каждому билет в зубы. Иди и сиди дома, пока мы тебе не скажем, что тебе можно выходить из дома. А скажем тогда, когда мы проверим, оттестируем тебя и убедимся, что ты опять нам заразу эту не привез. Мы делаем все, чтобы защититься.
Не дай бог нам пережить то, что происходит в Италии. Но у нас подходы разные. Они берут на лечение, там же частное всё: шаг ступил – плати, а не все могут заплатить, и дорого стоит. И они начали брать только тяжело заболевших или средней тяжести, а это в основном старики. А коек не хватило, система здравоохранения лопнула, развалилась. Она не смогла перемолоть это все.
У нас начали, молодцы, как это было и в советские времена, начиная с первых моментов, с первых рубежей, с границы, начали искать, кто контачил, и на карантин сажать. У нас под наблюдением таким, которые лабораторно подтвердили, у нас десятков пять человек находится, которых мы наблюдаем, без особых там проявлений. Почему-то мое сердце подсказывает, что мы их тоже выпишем. Заболеют – будем лечить. Двое были, вытащили их, надо сказать, от этой пневмонии.
Коронавирус этот осложнен и условиями, и климатом, и вот этим периодом сезонности, который мы всегда переживали и переживаем. Поэтому надо спокойно работать. Я когда приезжаю, вижу людей – спокойно: кто-то на работу идет, кто-то на учебу. Вот здесь посмотрел: никто в «намордниках» не стоит. Вы тоже спокойно общаетесь. Это хорошо, но беречь себя надо.
Александр Лукашенко отметил, что мы перестраховываемся, но главное – не перегибать. Отныне всем прибывающим в нашу страну белорусам будут вручать специально разработанные памятки, где написан алгоритм действий после возвращения домой из путешествий. В Беларуси продолжат контролировать состояние всех прибывших из-за границы соотечественников, чтобы не допустить новых случаев завоза вируса.
Читайте также:
Александр Лукашенко: я коронавирус этот называю не иначе как психозом, и от этого никогда не откажусь
«Нам привёз и коронавирус, и свиной грипп одновременно». Александр Лукашенко о белорусе, который скрыл посещение Италии
Как защитить белорусов и не допустить паники? Александр Лукашенко провёл совещание по эпидситуации в стране