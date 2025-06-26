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Благодарность Президента Беларуси объявлена шести китайским компаниям за успешную реализацию проектов

26 июня 2025 20:19
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Благодарность Президента Беларуси объявлена ряду китайских компаний, участвовавших в возведении масштабных спортивных объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Так, за успешную реализацию проекта технико-экономической помощи «Национальный футбольный стадион» награды удостоены Китайская корпорация инжиниринга IPPR, Международная инженерно-управляющая Компания Цзинсин, а также Пекинская городская строительная группа. 

Отмечена также работа ряда компаний, которые были заняты в строительстве «Бассейна международного стандарта». Напомним, спортивный объект был открыт осенью прошлого года в Минске.

Благодарность Президента направлена Пекинскому архитектурно-проектному институту, Шэньянской компании инженерного надзора и консультирования и Пекинской строительно-инженерной группе. 

# Беларусь-Китай # Александр Лукашенко

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