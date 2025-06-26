Благодарность Президента Беларуси объявлена шести китайским компаниям за успешную реализацию проектов

Кочанова и Матвиенко провели встречу с представителями молодёжи Беларуси и России

У Беларуси и России единое ДНК, а завтра наших стран будет таким, каким его сделает молодежь. Сегодня началась смена поколения управленцев – и от того, кто приходит следом, зависит, сохранятся ли ценности и подходы. Диалог с молодежью не ради слов, а чтобы услышать – инициативы и точку зрения.