Благодарность Президента Беларуси объявлена шести китайским компаниям за успешную реализацию проектов

Благодарность Президента Беларуси объявлена ряду китайских компаний, участвовавших в возведении масштабных спортивных объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, за успешную реализацию проекта технико-экономической помощи «Национальный футбольный стадион» награды удостоены Китайская корпорация инжиниринга IPPR, Международная инженерно-управляющая Компания Цзинсин, а также Пекинская городская строительная группа.
Отмечена также работа ряда компаний, которые были заняты в строительстве «Бассейна международного стандарта». Напомним, спортивный объект был открыт осенью прошлого года в Минске.
Благодарность Президента направлена Пекинскому архитектурно-проектному институту, Шэньянской компании инженерного надзора и консультирования и Пекинской строительно-инженерной группе.