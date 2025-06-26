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Мы всегда стремились создавать технику по лучшим мировым образцам – сотрудник МТЗ

26 июня 2025 16:27
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли». 

Мы всегда стремились создавать технику по лучшим мировым образцам – сотрудник МТЗ-2

Василий Гнедчик, ведущий инженер маркетинг-центра ОАО «МТЗ»:
Мы всегда стремились создавать технику, соответствующую лучшим мировым образцам, но у мировых образцов у них и материалы другие, у них и технологии более прогрессивные, которые не везде мы можем использовать, особенно в нынешней ситуации, когда санкционное давление. Мы не можем купить более современную технологию, потому что нам ее не продадут.

В любом случае нам нужно держать свою нишу и любая техника должна работать. Если ты не можешь обеспечить в каких-то нюансах высочайшее качество, которое обеспечивают конкуренты, то ты должен организовать сервис и запчасти таким образом, чтобы твой трактор все равно работал.

Мы всегда стремились создавать технику по лучшим мировым образцам – сотрудник МТЗ-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Продавать без ремонта нашу технику – это дискредитировать себя. Поэтому надо сервис обязательно. Трактор туда поставил – следом сервис. Надо сейчас, в момент. Если мы это отсрочим, крупные создадим в городах, а завтра в малых – ничего так не получится. Туда с опережением придут другие.

Лукашенко помогает не только МТЗ, а продвигает всю продукцию – Василий Гнедчик.

# Предприятия Беларуси # Минский тракторный завод # Экономика # Санкции # Александр Лукашенко # Василий Гнедчик

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