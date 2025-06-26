Мы всегда стремились создавать технику по лучшим мировым образцам – сотрудник МТЗ

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Василий Гнедчик, ведущий инженер маркетинг-центра ОАО «МТЗ»:

Мы всегда стремились создавать технику, соответствующую лучшим мировым образцам, но у мировых образцов у них и материалы другие, у них и технологии более прогрессивные, которые не везде мы можем использовать, особенно в нынешней ситуации, когда санкционное давление. Мы не можем купить более современную технологию, потому что нам ее не продадут.

В любом случае нам нужно держать свою нишу и любая техника должна работать. Если ты не можешь обеспечить в каких-то нюансах высочайшее качество, которое обеспечивают конкуренты, то ты должен организовать сервис и запчасти таким образом, чтобы твой трактор все равно работал.