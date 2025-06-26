ЕАЭС ни в коем случае нельзя потерять доставшийся от Советского Союза единый рынок – Лукашенко

Минск в эти дни – столица ЕАЭС и центр большой политики. IV Евразийский экономический форум и саммит Евразийского экономического союза. Беларусь принимает ключевые мероприятия на правах председателя в органах интеграционного объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главная цель развития Союза – повышение благосостояния граждан. Все наши усилия только во имя человека, поэтому в поле нашего внимания должны находиться темы создания новых рабочих мест, управляемой трудовой миграции, получения образования и медпомощи, раскрытия потенциала взаимного туризма. Дорогие друзья, в нашем распоряжении есть все инструменты, которые многие страны только пытаются создавать. Сейчас основная задача – увеличить эффективность их использования на благо реальной интеграции. Ни в коем случае нельзя превратить наш союз в площадку для пустых разговоров. Наоборот, он должен стать максимально привлекательным для новых участников.

Знаете, мы очень много в последнее время говорим о том, что в мире такая турбулентность, дай бог преодолеть ее. Если кто-то с постсоветского пространства, это касается экономики, из нас думает, что можно где-то проскочить отдельно, какую-то выгоду поиметь сегодня – заблуждаются. Нам ни в коем случае нельзя потерять доставшийся и оставшийся от Советского Союза единый рынок. Те производства, которые мы сегодня имеем, высокотехнологичные. Лукашенко: у ЕАЭС 2.0 должен быть свой фирменный продукт – заметный и востребованный!

На примере России мы видим, когда побежал Запад, с большим трудом, но Россия пытается (и многое сделала в этом плане) реанимировать свои производства, которые были на достаточно высоком уровне в Советском Союзе. Даже в автомобилестроении. Возьмите, «Лада», «Москвич», «Жигули», как мы называли. Есть нормальные автомобили. Ну, может, пока не «Мерседес», но хорошие автомобили. Так и по другим направлениям. Поэтому нам нельзя допускать никаких подобных ошибок. Надо сохранить все то, что нам досталось от Союза и то, что еще дышит на сегодняшний день. И ни в коем случае не смотреть по сторонам. Никто нас нигде не ждет. Экономика нас приведет к тому, что мы все равно будем вместе. Это наше пространство. Оно создано многими поколениями. И сейчас время такое, что нам на это надо обратить самое серьезное внимание. Только вместе, зная друг друга и пока разговаривая на одном языке. И вы видите, 30 стран! Сегодня присутствуют представители 30 стран в Минске. И далекая Никарагуа, и Мьянма, и Эмираты (завтра мы будем обсуждать вопрос свободной торговли). И другие, другие, другие, которые готовы с нами сотрудничать. Но мы, ядро ЕАЭС, сегодня присутствующие в Минске, должны им что-то предложить. В ЕАЭС скептики видели ностальгию по СССР. А вот мировые центры сил сразу намекнули, евразийская интеграция может быть только экономической.