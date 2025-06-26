Женская сборная Беларуси по футболу U-19 готовится к международным матчам

Женская Сборная Беларуси по футболу, составленная из исполнителей до 19 лет, готовится к двум товарищеским поединкам против сверстниц из России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболистки проводят по две тренировки в день и делают акцент на стратегию атаки и обороны, сыгранность, а также психологию. Соперник уже знакомый, в прошлом году команды встречались, и тогда были сильнее гостьи. Сейчас есть возможность взять реванш, тем более белоруски готовятся к отбору на Евро. Первый матч состоится в пятницу, 27 июня, старт в 18:00.

Сергей Русецкий, главный тренер женской сборной Беларуси по футболу (U-19):

У нас уже второй сбор проходит. Проводили уже до этого два спарринга с нашими белорусскими клубами. Был ознакомительный больше сбор. В этот раз уже он такой более конструктивный. Соответственно, соперник подходящий. Россия, конечно, это сильная команда. За счет таких шагов, думаю, стоит улучшать наше качество и подниматься вверх. Мы очень рады, что Россия согласилась на данный спарринг. Думаю, получим очень много нужного материала и вещи для размышления.

Квалификация финальной стадии чемпионата Европы в Лиге А начнется в ноябре. Наши девушки на групповом этапе встретятся со сборными Италии, Швейцарии и Северной Ирландии. Победитель квартета продолжит борьбу за чемпионство, команды, занявшие вторую и третью позиции, сохранят прописку в элитном дивизионе. Задача белорусок – остаться на том же уровне.