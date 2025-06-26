Лукашенко предложил признать электронные подписи и цифровые документы в рамках ЕАЭС

Минск в эти дни – столица ЕАЭС и центр большой политики. IV Евразийский экономический форум и саммит Евразийского экономического союза. Беларусь принимает ключевые мероприятия на правах председателя в органах интеграционного объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В юбилейный год основания ЕАЭС Беларусь председательствует в Союзе. Наш Президент неоднократно предлагал конкретизировать действия геополитической силы. Первые 10 лет становления прошли. Минск предлагает перезагрузку. Какой должна быть версия 2.0? Звучит из уст Александр Лукашенко. Лукашенко: у ЕАЭС 2.0 должен быть свой фирменный продукт – заметный и востребованный! Подробнее. Термин «перезагрузка» явно с акцентом «цифровизация». Не опоздать с трендами в этом направлении новой архитектуры научно-промышленных отношений в мире одна из целей деятельности евразийской интеграции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Союзе версии 2.0 неизбежен акцент на цифровизацию. Хотим мы этого или нет. Создание единой цифровой платформы для бизнеса, развитие электронной торговли, использование больших данных – это те направления, которые помогут нашим экономикам повысить свою эффективность. При этом внутри Союза необходимо заканчивать лозунги о сохранении национального цифрового суверенитета. Наоборот, нужно на практике состыковать используемые программные платформы и обеспечить трансграничный обмен информацией из национальных баз и реестров. Признать электронные подписи и цифровые документы.