Лукашенко предложил признать электронные подписи и цифровые документы в рамках ЕАЭС
Минск в эти дни – столица ЕАЭС и центр большой политики. IV Евразийский экономический форум и саммит Евразийского экономического союза. Беларусь принимает ключевые мероприятия на правах председателя в органах интеграционного объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В юбилейный год основания ЕАЭС Беларусь председательствует в Союзе. Наш Президент неоднократно предлагал конкретизировать действия геополитической силы. Первые 10 лет становления прошли. Минск предлагает перезагрузку. Какой должна быть версия 2.0? Звучит из уст Александр Лукашенко.
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Термин «перезагрузка» явно с акцентом «цифровизация». Не опоздать с трендами в этом направлении новой архитектуры научно-промышленных отношений в мире одна из целей деятельности евразийской интеграции.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Союзе версии 2.0 неизбежен акцент на цифровизацию. Хотим мы этого или нет. Создание единой цифровой платформы для бизнеса, развитие электронной торговли, использование больших данных – это те направления, которые помогут нашим экономикам повысить свою эффективность.
При этом внутри Союза необходимо заканчивать лозунги о сохранении национального цифрового суверенитета. Наоборот, нужно на практике состыковать используемые программные платформы и обеспечить трансграничный обмен информацией из национальных баз и реестров. Признать электронные подписи и цифровые документы.
Заметно цифровизировать евразийские отношения в будущем году пообещал Президент Токаев. Это будет год председательства Казахстана в ЕАЭС. Но при всей моде на эти цифровые процессы главное – не просчитаться.
Касым-Жомарт Токаев, Президент Казахстана:
Есть, конечно, и негативные моменты, связанные с внедрением искусственного интеллекта. Вот чат GPT. Студенты пользуются этим инструментом. Говорят, что и некоторые политические лидеры прибегают к чату GPT с тем, чтобы он им помог составить надлежащую речь. Но я думаю, что это как бы побочный эффект искусственного интеллекта и в целом цифровизации. Но без этого мы сейчас обойтись не можем. Это, можно сказать, магистральная линия мирового развития.
Речь Александра Лукашенко точно не из чата GPT. Президент откровенно о сложности, которые мешают «пятерке» двигаться дальше и становиться привлекательнее для других стран и континентов.
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