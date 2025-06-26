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Лукашенко: сокращение времени и стоимости транзита позволит позиционировать ЕАЭС как глобальный хаб

26 июня 2025 21:03
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Минск в эти дни – столица ЕАЭС и центр большой политики. IV Евразийский экономический форум и саммит Евразийского экономического союза – Беларусь принимает ключевые мероприятия на правах председателя в органах интеграционного объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Путь в будущее – это создание транспортных коридоров. Многие современные конфликты – это банальная борьба за контроль над движением сырья и товаров. Еще один момент – финансовая и инвестиционная логистика.

Лукашенко: сокращение времени и стоимости транзита позволит позиционировать ЕАЭС как глобальный хаб-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Точкой для совместного приложения усилий с перспективной немедленной отдачей в масштабах Союза являются современные транспортные коридоры, созданные на основе национальных сегментов и объединяющие Большую Евразию. На юге и востоке у нас сформирован пояс добрососедства. Нужно скрепить его сетью автомобильных и железных дорог и транспортно-логистических хабов.

Интегрированные евразийские транспортно-логистические коридоры должны стать умными, мультимодальными, экологичными артериями с единой цифровой платформой администрирования. Сокращение времени и стоимости транзита через Евразию повысит конкурентоспособность маршрута по сравнению с морскими путями, позволит позиционировать ЕАЭС как глобальный транзитный хаб. Предлагаю рассмотреть эту инициативу совместно со странами-наблюдателями также в рамках диалога ЕС – ШОС.

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# ЕАЭС # Александр Лукашенко # Международная политика

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