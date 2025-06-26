Лукашенко: сокращение времени и стоимости транзита позволит позиционировать ЕАЭС как глобальный хаб

Минск в эти дни – столица ЕАЭС и центр большой политики. IV Евразийский экономический форум и саммит Евразийского экономического союза – Беларусь принимает ключевые мероприятия на правах председателя в органах интеграционного объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Путь в будущее – это создание транспортных коридоров. Многие современные конфликты – это банальная борьба за контроль над движением сырья и товаров. Еще один момент – финансовая и инвестиционная логистика.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Точкой для совместного приложения усилий с перспективной немедленной отдачей в масштабах Союза являются современные транспортные коридоры, созданные на основе национальных сегментов и объединяющие Большую Евразию. На юге и востоке у нас сформирован пояс добрососедства. Нужно скрепить его сетью автомобильных и железных дорог и транспортно-логистических хабов.
Интегрированные евразийские транспортно-логистические коридоры должны стать умными, мультимодальными, экологичными артериями с единой цифровой платформой администрирования. Сокращение времени и стоимости транзита через Евразию повысит конкурентоспособность маршрута по сравнению с морскими путями, позволит позиционировать ЕАЭС как глобальный транзитный хаб. Предлагаю рассмотреть эту инициативу совместно со странами-наблюдателями также в рамках диалога ЕС – ШОС.
Лукашенко: у ЕАЭС 2.0 должен быть свой фирменный продукт – заметный и востребованный!