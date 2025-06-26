Лукашенко: сокращение времени и стоимости транзита позволит позиционировать ЕАЭС как глобальный хаб

Минск в эти дни – столица ЕАЭС и центр большой политики. IV Евразийский экономический форум и саммит Евразийского экономического союза – Беларусь принимает ключевые мероприятия на правах председателя в органах интеграционного объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путь в будущее – это создание транспортных коридоров. Многие современные конфликты – это банальная борьба за контроль над движением сырья и товаров. Еще один момент – финансовая и инвестиционная логистика.