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Лукашенко одобрил проект меморандума о сотрудничестве в таможенных делах с Нигерией

26 июня 2025 20:22
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Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Меморандума о взаимопонимании между правительством Беларуси и правительством Нигерии о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Подписан соответствующий указ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Проектом документа закрепляются основные принципы и формы сотрудничества между таможенными органами, порядок оказания взаимной помощи, организации обмена информацией, а также взаимодействия по пресечению и расследованию таможенных правонарушений. Полномочия на проведение переговоров по проекту меморандума и его подписание предоставляются Государственному таможенному комитету.

# Беларусь-Нигерия # Александр Лукашенко

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