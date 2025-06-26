Лукашенко одобрил проект меморандума о сотрудничестве в таможенных делах с Нигерией

Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Меморандума о взаимопонимании между правительством Беларуси и правительством Нигерии о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Подписан соответствующий указ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проектом документа закрепляются основные принципы и формы сотрудничества между таможенными органами, порядок оказания взаимной помощи, организации обмена информацией, а также взаимодействия по пресечению и расследованию таможенных правонарушений. Полномочия на проведение переговоров по проекту меморандума и его подписание предоставляются Государственному таможенному комитету.