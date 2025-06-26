Что общего у трактора и танка? Ответил сотрудник МТЗ

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Василий Гнедчик, ведущий инженер маркетинг-центра ОАО «МТЗ»:

Если у нас, когда я учился, спрашивали, что самое главное в автомобиле, мы говорили – двигатель. Почему двигатель? Ведь автомобиль создан для того, чтобы что-то возить – человека, пассажиров либо грузы. Значит, кузов.

Так и в тракторе. Самое главное – это его гидронавесная система, которая агрегатируется с определенным орудием, с плугом, с сеялкой и так далее. И выполняет ту работу, для которой именно трактор и создавался. А все остальное – это вспомогательное.