Что общего у трактора и танка? Ответил сотрудник МТЗ

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Василий Гнедчик, ведущий инженер маркетинг-центра ОАО «МТЗ»:
Если у нас, когда я учился, спрашивали, что самое главное в автомобиле, мы говорили – двигатель. Почему двигатель? Ведь автомобиль создан для того, чтобы что-то возить – человека, пассажиров либо грузы. Значит, кузов.
Так и в тракторе. Самое главное – это его гидронавесная система, которая агрегатируется с определенным орудием, с плугом, с сеялкой и так далее. И выполняет ту работу, для которой именно трактор и создавался. А все остальное – это вспомогательное.
Василий Гнедчик:
Так же и танк. У него основное – это вооружение. А все остальное – и двигатели, и трансмиссия, и все остальные агрегаты – это только для того, чтобы двигать это вооружение в нужном направлении и с нужной скоростью. И танк, и трактор тоже должен быть красивый. Все красивое, как правило, и хорошее. Если ты посмотришь на вещь, она сбалансирована, она смотрится, то она и работать будет хорошо.
Минский тракторный завод построен тремя поколениями людей – ведущий инженер