Лукашенко: следующая пятилетка станет временем молодёжи

«Марафон единства» стал яркой страницей в современной летописи Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко в своем выступлении на заключительном концерте самого масштабного народного проекта страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сцене и мастера сцены – их голоса десятилетиями дарят нам надежду. И совсем юные исполнители с непростой судьбой, уже громкими победами и чистым, как душа, голосом.

Иван Мальцев, воспитанник Сенненского детского дома:

Помимо того, что сидело много людей в зале, еще там же, за экраном, много друзей. И сейчас, я не знаю, такой восторг, что я побывал на такой большой сцене перед такой аудиторией и что меня так много людей поддерживало. Зеленый цвет и красная ковровая дорожка – цвета государственного знамени. Все для молодежи. Им продолжать марафон развития Беларуси и нести знамя наших побед. Другой страны они просто не знают.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все, что я сказал и не сказал, о чем мы думали последние годы и делали, нужно вложить в головы и сердца наших новых поколений. Уже много раз говорил про преемственность, про то, что через пять лет более половины нашей страны будут люди, родившиеся в период независимости. И 2020 год показал, что молодежью, да и вообще, мы занимались недостаточно. Не так, как сегодня. Безопасность, отсутствие расслоения общества, доступная медицина образования, гарантированное первое рабочее место, неплохие дороги, невысокие цены, комфортные услуги – это ведь не само собой появилось из ниоткуда. Ну, или из интернета. Это адский труд – строительство новой страны. Следующая пятилетка станет временем молодежи.

Они уже у власти. Поколение независимости. Министра промышленности глава государства представил как настоящего белоруса. Время выбрало их. А вот Дмитрий Вязович исколесил полмира в гонке за победами для страны, а нашу страну открыл во время «Марафона единства».