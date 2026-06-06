Новости по тегу #Василий Гнедчик

Форум собрал флагманов машиностроения, которые презентуют свои новинки. Эта техника создавалась под конкретные запросы аграриев, чтобы упростить работу в поле и взять максимум из каждого гектара.
Глядя на эти кадры семилетней давности, удивляешься не тому факту, что за рулем трактора BELARUS под Кишиневом Президент, а тому, что в тот момент рядом с главой государства сотрудник завода-производителя, а не службы безопасности.
«В любом случае нам нужно держать свою нишу и любая техника должна работать. Если ты не можешь обеспечить в каких-то нюансах высочайшее качество, которое обеспечивают конкуренты, то ты должен организовать сервис и запчасти».
«Где бы он ни был, в зарубежных поездках, он всегда говорит: мы можем предложить вам все, что вам нужно».
«И танк, и трактор тоже должен быть красивый».
«И среди нынешней молодежи есть очень хорошие ребята, которые работают и добиваются успеха».
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