Прямой эфир

Новости по тегу #Василий Гнедчик

«Белэкспо» продолжает принимать гостей крупнейшего аграрного форума страны
06 июня 2026 10:40

«Белэкспо» продолжает принимать гостей крупнейшего аграрного форума страны

Организовал встречу Лукашенко и Додона и сопровождал Президента в кабине трактора! Белорус вспомнил тот самый визит
26 июня 2025 16:29

Организовал встречу Лукашенко и Додона и сопровождал Президента в кабине трактора! Белорус вспомнил тот самый визит

Мы всегда стремились создавать технику по лучшим мировым образцам – сотрудник МТЗ
26 июня 2025 16:27

Мы всегда стремились создавать технику по лучшим мировым образцам – сотрудник МТЗ

Лукашенко помогает не только МТЗ, а продвигает всю продукцию – Василий Гнедчик
26 июня 2025 16:23

Лукашенко помогает не только МТЗ, а продвигает всю продукцию – Василий Гнедчик

Что общего у трактора и танка? Ответил сотрудник МТЗ
26 июня 2025 16:19

Что общего у трактора и танка? Ответил сотрудник МТЗ

Минский тракторный завод построен тремя поколениями людей – ведущий инженер
26 июня 2025 16:17

Минский тракторный завод построен тремя поколениями людей – ведущий инженер

«Вся моя жизнь прошла здесь». В МТЗ в день открытых дверей гостям показали рекордное количество цехов
28 мая 2023 14:09

«Вся моя жизнь прошла здесь». В МТЗ в день открытых дверей гостям показали рекордное количество цехов

«Здесь заложены, грубо говоря, мозги». Показываем сенсационный белорусский беспилотный трактор
17 июня 2022 12:12

«Здесь заложены, грубо говоря, мозги». Показываем сенсационный белорусский беспилотный трактор

Будут и известные звёзды. Рассказываем о народном празднике в Александрии
09 июля 2021 20:32

Будут и известные звёзды. Рассказываем о народном празднике в Александрии

Наша техника представлена на всех континентах. Чем ещё гордится отечественное машиностроение?
03 июля 2021 15:30

Наша техника представлена на всех континентах. Чем ещё гордится отечественное машиностроение?

Новый «Беларус». Как изменился легендарный трактор?
04 октября 2020 16:30

Новый «Беларус». Как изменился легендарный трактор?

«Удивительная машина. Очень умная». Как прошёл тест-драйв тракторов МТЗ под Минском
28 февраля 2018 13:52

«Удивительная машина. Очень умная». Как прошёл тест-драйв тракторов МТЗ под Минском