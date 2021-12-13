Сколько иностранцев за год становятся белорусами? Рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции

Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
А сколько вообще всего иностранцев – не только украинцев – за последние лет пять приняли гражданство Беларуси?
Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел:
Ориентировочно мы рассматриваем и принимаем решение по 8 000, наверное, иностранцев. В результате приобретения гражданства Республики Беларусь на основании международных договоров, в результате проверки принадлежности к гражданству Республики Беларусь и в результате приема, то, что принимает Президент Республики Беларусь.
Алена Сырова, СТВ:
Ну в среднем в год сколько?
Алексей Бегун:
Я и говорю, около 8 000 проходит.
Алена Сырова:
Но не всем же дают?
Алексей Бегун:
Основания для отклонения ходатайства приобретения гражданства есть, и они действуют тоже в отношении граждан Украины. Это своеобразный трафарет. Если человек ведет законопослушный образ жизни, если он не привлекается к административной ответственности более трех раз в году, если он не депортирован с территории Беларуси, если он имеет законный источник существования, он может подавать ходатайство. Если он знает русский язык или язык белорусский.
Кирилл Казаков:
Один из государственных.
Алексей Бегун:
Да. Если он не попадает под этот критерий, то понятно, что ходатайство его отклоняется. Или на стадии приема или на стадии вообще принятия решения.
Какие преимущества по сравнению с видом на жительство дает белорусское гражданство для иностранцев? Ответил Алексей Бегун.