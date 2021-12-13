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Сколько иностранцев за год становятся белорусами? Рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции

13 декабря 2021 17:05
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Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу «По существу».  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
А сколько вообще всего иностранцев – не только украинцев – за последние лет пять приняли гражданство Беларуси?  

Сколько иностранцев за год становятся белорусами? Рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции-1

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел:  
Ориентировочно мы рассматриваем и принимаем решение по 8 000, наверное, иностранцев. В результате приобретения гражданства Республики Беларусь на основании международных договоров, в результате проверки принадлежности к гражданству Республики Беларусь и в результате приема, то, что принимает Президент Республики Беларусь.  

Алена Сырова, СТВ:  
Ну в среднем в год сколько?  

Алексей Бегун:  
Я и говорю, около 8 000 проходит.  

Алена Сырова:  
Но не всем же дают?  

Алексей Бегун:  
Основания для отклонения ходатайства приобретения гражданства есть, и они действуют тоже в отношении граждан Украины. Это своеобразный трафарет. Если человек ведет законопослушный образ жизни, если он не привлекается к административной ответственности более трех раз в году, если он не депортирован с территории Беларуси, если он имеет законный источник существования, он может подавать ходатайство. Если он знает русский язык или язык белорусский.  

Сколько иностранцев за год становятся белорусами? Рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции-4

Кирилл Казаков:  
Один из государственных.  

Алексей Бегун:  
Да. Если он не попадает под этот критерий, то понятно, что ходатайство его отклоняется. Или на стадии приема или на стадии вообще принятия решения.  

Какие преимущества по сравнению с видом на жительство дает белорусское гражданство для иностранцев? Ответил Алексей Бегун.  

# Государственная политика # общество # Кирилл Казаков # Алексей Бегун # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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