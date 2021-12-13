Сколько иностранцев за год становятся белорусами? Рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: А сколько вообще всего иностранцев – не только украинцев – за последние лет пять приняли гражданство Беларуси?

Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу « По существу ».

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел:

Ориентировочно мы рассматриваем и принимаем решение по 8 000, наверное, иностранцев. В результате приобретения гражданства Республики Беларусь на основании международных договоров, в результате проверки принадлежности к гражданству Республики Беларусь и в результате приема, то, что принимает Президент Республики Беларусь.

Алена Сырова, СТВ:

Ну в среднем в год сколько?

Алексей Бегун:

Я и говорю, около 8 000 проходит.

Алена Сырова:

Но не всем же дают?

Алексей Бегун:

Основания для отклонения ходатайства приобретения гражданства есть, и они действуют тоже в отношении граждан Украины. Это своеобразный трафарет. Если человек ведет законопослушный образ жизни, если он не привлекается к административной ответственности более трех раз в году, если он не депортирован с территории Беларуси, если он имеет законный источник существования, он может подавать ходатайство. Если он знает русский язык или язык белорусский.