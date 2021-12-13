Белоконев: ЕС предложил беженцам поехать в Украину. Что-то там ни одного желающего не оказалось
Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Но эти украинцы сюда приехали, у них здесь семьи, работа. Вопрос: гражданство Беларуси, в принципе, это же важный элемент национальной безопасности? Ведь, по сути, мы когда даем гражданство людям, мы же, в принципе, ассимилируем этих людей, мы же, например, не приемлем ту историю, которая существует в Европе, когда приезжают те же самые беженцы, живут своими анклавами и, в принципе, не воспринимают христианские ценности, национальные идеи. Мы каким-то образом защищаемся, когда принимаем граждан?
Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:
Здесь есть и другие аспекты. Если так хорошо в Украине, то Евросоюз предложил беженцам, которые сейчас находятся здесь и мы их кормим, содержим, одеваем, поехать туда. В такую хорошую, развитую страну. И что-то там ни одного желающего не оказалось. Это по первому вопросу. По вопросам национальной безопасности, безусловно, в интересах нацбезопасности, чем больше граждан Украины примет гражданство, тем больше они станут в ряды Вооруженных Сил Беларуси. А их уже тут более 160 тысяч, понимаете. Мы этот вопрос муссировали давно. И нам это выгодно. Беларусь сегодня находится в демографической яме. До 2025 года.
Кирилл Казаков:
Президент говорил, что около 30 миллионов здесь должно быть в нормальных условиях.
Олег Белоконев:
Глава государства говорил 16-18 миллионов. Сегодня, скажем так, у нас не совсем еще хорошая обстановка. До 2025 года. И чем больше граждан Украины примем в гражданство, они станут полнокровными гражданами нашей страны, согласно нашим законам, Конституции, они могут служить в Вооруженных Силах, выполнять свой конституционный долг. А это священная обязанность. Поэтому мы очень рады, что граждане Украине, и глава государства это на открытом диалоге подтвердил, становятся и получают гражданство.
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