Белоконев: ЕС предложил беженцам поехать в Украину. Что-то там ни одного желающего не оказалось

Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Но эти украинцы сюда приехали, у них здесь семьи, работа. Вопрос: гражданство Беларуси, в принципе, это же важный элемент национальной безопасности? Ведь, по сути, мы когда даем гражданство людям, мы же, в принципе, ассимилируем этих людей, мы же, например, не приемлем ту историю, которая существует в Европе, когда приезжают те же самые беженцы, живут своими анклавами и, в принципе, не воспринимают христианские ценности, национальные идеи. Мы каким-то образом защищаемся, когда принимаем граждан?

Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:

Здесь есть и другие аспекты. Если так хорошо в Украине, то Евросоюз предложил беженцам, которые сейчас находятся здесь и мы их кормим, содержим, одеваем, поехать туда. В такую хорошую, развитую страну. И что-то там ни одного желающего не оказалось. Это по первому вопросу. По вопросам национальной безопасности, безусловно, в интересах нацбезопасности, чем больше граждан Украины примет гражданство, тем больше они станут в ряды Вооруженных Сил Беларуси. А их уже тут более 160 тысяч, понимаете. Мы этот вопрос муссировали давно. И нам это выгодно. Беларусь сегодня находится в демографической яме. До 2025 года. Кирилл Казаков:

Президент говорил, что около 30 миллионов здесь должно быть в нормальных условиях.