Какие преимущества по сравнению с видом на жительство даёт белорусское гражданство для иностранцев? Ответил Алексей Бегун

Алена Сырова, СТВ: Мы все помним, когда в 2014 году развивались драматические события в нашей соседней стране. Украинцы искали убежища в Беларуси. И тогда еще Президент нашей страны сказал и поручил сделать все возможное, чтобы эти люди имели возможность фактически на равных с белорусами условиях находиться, жить здесь и обустраивать свой быт. В связи с этим возникает вопрос, коль у них были фактически равные с нами условия, то зачем им наше гражданство? Какие дополнительные льготы, бонусы, они могут получить?

Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу « По существу ».

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел:

На самом деле события 2014 года… Президент не только поручил, он потом и принял соответствующий Указ Президента, который регламентировал определенные льготы и преференции в отношении, наверное, лиц, которые прибывают из Донбасса и Луганской области. Но фактически гражданин Республики Беларусь, в первую очередь, конечно, находится под защитой Республики Беларусь. Гражданство Республики Беларусь – это такой институт, который может только быть утрачен или его можно лишить при определенных основаниях. В основном же иностранный гражданин, который имеет вид на жительство, он имеет определенные ограничения. И фактически вида на жительство в том числе можно и лишить за определенные проступки, правонарушения, за вред национальной безопасности Республики Беларусь.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

А в чем была льгота принятия вот этого гражданства? Мы говорим о том, что льготное принятие. Чуть-чуть меньше срок проживания, отсутствие знания белорусского языка, что конкретно?

Алексей Бегун:

На самом деле, когда произошел «Большой разговор с Президентом», Президент просто дал еще раз им толчок. Фактически это те лица, которые прибыли в 2014 году. Уже достаточно давно интегрировались в общество.

Алена Сырова:

Как раз получается 7 лет проживают на территории.

Алексей Бегун:

Вообще, сейчас было пять. И сейчас пять лет уже после получения вида на жительство, пять лет проживешь – можешь подавать на гражданство. Фактически просто это был дополнительный толчок органам внутренних дел, чтобы мы оперативно, без бюрократии отсмотрели соответствующие документы. И начали приглашать украинцев, говорить: почему вы живете с видом на жительство? А они говорят: а нас все устраивает, у нас все хорошо, а у нас еще паспорт есть, по которому можем ехать в Европейский союз. И поэтому надо проходить в том числе определенную процедуру. То есть подавать документы, собирать справки, нести какие-то юридически значимые действия. Они говорят: нам с видом на жительство тоже хорошо. Но с другой стороны, раз Президент поручил, то фактически мы провели такой мониторинг среди желающих лиц. И они оказались, говорят: да конечно, с удовольствием. А что вы сделаете? Мы говорим: мы сделаем для вас все. Подготовим документы, поможем написать заявление, только подавайте. Все, появились люди. И это не последний указ Президента.