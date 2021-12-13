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Какие преимущества по сравнению с видом на жительство даёт белорусское гражданство для иностранцев? Ответил Алексей Бегун

13 декабря 2021 16:58
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Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу «По существу».  

Алена Сырова, СТВ:  
Мы все помним, когда в 2014 году развивались драматические события в нашей соседней стране. Украинцы искали убежища в Беларуси. И тогда еще Президент нашей страны сказал и поручил сделать все возможное, чтобы эти люди имели возможность фактически на равных с белорусами условиях находиться, жить здесь и обустраивать свой быт. В связи с этим возникает вопрос, коль у них были фактически равные с нами условия, то зачем им наше гражданство? Какие дополнительные льготы, бонусы, они могут получить?  

Какие преимущества по сравнению с видом на жительство даёт белорусское гражданство для иностранцев? Ответил Алексей Бегун-1

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел:  
На самом деле события 2014 года… Президент не только поручил, он потом и принял соответствующий Указ Президента, который регламентировал определенные льготы и преференции в отношении, наверное, лиц, которые прибывают из Донбасса и Луганской области. Но фактически гражданин Республики Беларусь, в первую очередь, конечно, находится под защитой Республики Беларусь. Гражданство Республики Беларусь – это такой институт, который может только быть утрачен или его можно лишить при определенных основаниях. В основном же иностранный гражданин, который имеет вид на жительство, он имеет определенные ограничения. И фактически вида на жительство в том числе можно и лишить за определенные проступки, правонарушения, за вред национальной безопасности Республики Беларусь.  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
А в чем была льгота принятия вот этого гражданства? Мы говорим о том, что льготное принятие. Чуть-чуть меньше срок проживания, отсутствие знания белорусского языка, что конкретно?  

Алексей Бегун:  
На самом деле, когда произошел «Большой разговор с Президентом», Президент просто дал еще раз им толчок. Фактически это те лица, которые прибыли в 2014 году. Уже достаточно давно интегрировались в общество.  

Алена Сырова:  
Как раз получается 7 лет проживают на территории.  

Алексей Бегун:  
Вообще, сейчас было пять. И сейчас пять лет уже после получения вида на жительство, пять лет проживешь – можешь подавать на гражданство. Фактически просто это был дополнительный толчок органам внутренних дел, чтобы мы оперативно, без бюрократии отсмотрели соответствующие документы. И начали приглашать украинцев, говорить: почему вы живете с видом на жительство? А они говорят: а нас все устраивает, у нас все хорошо, а у нас еще паспорт есть, по которому можем ехать в Европейский союз. И поэтому надо проходить в том числе определенную процедуру. То есть подавать документы, собирать справки, нести какие-то юридически значимые действия. Они говорят: нам с видом на жительство тоже хорошо. Но с другой стороны, раз Президент поручил, то фактически мы провели такой мониторинг среди желающих лиц. И они оказались, говорят: да конечно, с удовольствием. А что вы сделаете? Мы говорим: мы сделаем для вас все. Подготовим документы, поможем написать заявление, только подавайте. Все, появились люди. И это не последний указ Президента.  

Какие преимущества по сравнению с видом на жительство даёт белорусское гражданство для иностранцев? Ответил Алексей Бегун-4

Кирилл Казаков:  
А вот все граждане Украины, да вообще все граждане, которые получают гражданство Беларуси наше, так называемое натурализованное, должны отказаться от прежнего гражданства?  

Алексей Бегун:  
На самом деле в законе о гражданстве, когда подается соответствующее ходатайство, есть норма, что он не имеет гражданства, то есть является лицом без гражданства, утрачивает гражданство свое предыдущее в случае приобретения гражданства Республики Беларусь. Или же подает заявление о невозможности выхода в силу определенных обстоятельств из предыдущего гражданства. И фактически в нашем законе о гражданстве есть термин, который говорит о том, что мы его считаем, когда он натурализуется, исключительно гражданином Республики Беларусь.  

Кирилл Казаков:  
И неважно, сколько у него паспортов есть?  

Алексей Бегун:  
Неважно сколько он будет потом паспортов предъявлять, для нас он гражданин Беларуси. И поэтому всеобщая воинская обязанность, требования, которые предъявляются, налоги, все одинаково. Приобрел гражданство Республики Беларусь, ты равен с гражданами Республики Беларусь, которые стали гражданами Беларуси по факту рождения.  

# Государственная политика # общество # Алена Сырова # Алексей Бегун # Кирилл Казаков # Александр Лукашенко # Фотофакт

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