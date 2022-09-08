«Они трусы». Азарёнок и Воскресенский обсудили поведение послов
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим амнистию для беглых от Лукашенко, путешествие Воскресенского по Европе и «испуганных патриотов». В гостях политолог Юрий Воскресенский и журналист Полина Реутова.
Григорий Азаренок, СТВ:
На этой неделе громкая история с этими послами. Сегодня мы видели, что было заявления нашего Министерства иностранных дел. Пока начните комментировать.
Юрий Воскресенский, политолог:
Мы увидели, что европейская дипломатия давно выродилась. Люди не могут сформулировать, за что они выступают, ради чего это делают, зачем ходят в суды, оказывая какое-то давление. Если они не оказывают давление, а это акт солидарности, то ты скажи публично.
Григорий Азаренок:
На суд с вами приходили?
Юрий Воскресенский:
Нет. Надо мной суда не было никогда. Надеюсь, не будет.
Григорий Азаренок:
Я про то, когда шум по поводу вас был.
Юрий Воскресенский:
Нет. Обо мне все забыли. Начиная от тех, кого я укрывал, спасал и помогал все эти 25 лет, заканчивая теми, кому я давал деньги. На премию Быкова давал господину Губаревичу, лидеру движения «За свободу». Они даже открытку не прислали. Но я бы удивился, если бы было обратное. Эти дипломаты, которых надо высылать из страны после таких актов, не могут даже сформулировать, ради чего пришли. Если ты пришла из солидарности, то так и скажи, что я вас не приемлю, господин Азаренок, я пришла из солидарности. Но они трусы. Они не могут сформулировать. А их аргументация, что им какие-то журналисты не нравятся...
Григорий Азаренок:
Они написали кляузу официальную: прекратите гэты гвалт, прекратите этих пропагандистов, чтобы они на нас не нападали!
Юрий Воскресенский:
Дело в том, что мы же не из одного инкубатора. У вас есть один подход, у меня – второй, у нее – третий, но журналисты имеют право доносить информацию своим читателям и зрителям. Поэтому скажи!
Григорий Азаренок:
Она бы начала спокойно отвечать или сказала бы, что я не буду принципиально с вами общаться и не отвечу ни на один вопрос, это мой принцип. Так они же вообще ничего!
Юрий Воскресенский:
Они трусы. Я убедился лишний раз, когда посещал Варшаву проездом в Берлин. Они меня сфотографировали. То есть я приехал на их территорию, можно захватить, расчленить, как мечтала Мартынова, пытать. Но нет. Он своим айфончиком, своими трясущимися руками украдкой щелкнул меня. Трусы! И тут мы наблюдаем точно такое же действие.
Читайте также:
Жалуется на белорусский режим, но при этом живёт в роскоши. Политолог обвинил Колесникову в лицемерии
«Была некая база социальная из обиженных». Откуда в Беларуси взялись националисты и полонофилы?
«Объявляю награду». Гайдукевич предложил 100 долларов тому, кто привезет Латушко в багажнике в Беларусь