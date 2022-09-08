«Они трусы». Азарёнок и Воскресенский обсудили поведение послов

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим амнистию для беглых от Лукашенко, путешествие Воскресенского по Европе и «испуганных патриотов». В гостях политолог Юрий Воскресенский и журналист Полина Реутова. Григорий Азаренок, СТВ:

На этой неделе громкая история с этими послами. Сегодня мы видели, что было заявления нашего Министерства иностранных дел. Пока начните комментировать. Юрий Воскресенский, политолог:

Мы увидели, что европейская дипломатия давно выродилась. Люди не могут сформулировать, за что они выступают, ради чего это делают, зачем ходят в суды, оказывая какое-то давление. Если они не оказывают давление, а это акт солидарности, то ты скажи публично.

Григорий Азаренок:

На суд с вами приходили? Юрий Воскресенский:

Нет. Надо мной суда не было никогда. Надеюсь, не будет. Григорий Азаренок:

Я про то, когда шум по поводу вас был. Юрий Воскресенский:

Нет. Обо мне все забыли. Начиная от тех, кого я укрывал, спасал и помогал все эти 25 лет, заканчивая теми, кому я давал деньги. На премию Быкова давал господину Губаревичу, лидеру движения «За свободу». Они даже открытку не прислали. Но я бы удивился, если бы было обратное. Эти дипломаты, которых надо высылать из страны после таких актов, не могут даже сформулировать, ради чего пришли. Если ты пришла из солидарности, то так и скажи, что я вас не приемлю, господин Азаренок, я пришла из солидарности. Но они трусы. Они не могут сформулировать. А их аргументация, что им какие-то журналисты не нравятся... Григорий Азаренок:

Они написали кляузу официальную: прекратите гэты гвалт, прекратите этих пропагандистов, чтобы они на нас не нападали!