Прямой эфир

«Они трусы». Азарёнок и Воскресенский обсудили поведение послов

08 сентября 2022 18:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим амнистию для беглых от Лукашенко, путешествие Воскресенского по Европе и «испуганных патриотов». В гостях политолог Юрий Воскресенский и журналист Полина Реутова.  

Григорий Азаренок, СТВ:
На этой неделе громкая история с этими послами. Сегодня мы видели, что было заявления нашего Министерства иностранных дел. Пока начните комментировать.

Юрий Воскресенский, политолог:
Мы увидели, что европейская дипломатия давно выродилась. Люди не могут сформулировать, за что они выступают, ради чего это делают, зачем ходят в суды, оказывая какое-то давление. Если они не оказывают давление, а это акт солидарности, то ты скажи публично.

«Они трусы». Азарёнок и Воскресенский обсудили поведение послов -1

Григорий Азаренок:
На суд с вами приходили?

Юрий Воскресенский:
Нет. Надо мной суда не было никогда. Надеюсь, не будет.

Григорий Азаренок:
Я про то, когда шум по поводу вас был.

Юрий Воскресенский:
Нет. Обо мне все забыли. Начиная от тех, кого я укрывал, спасал и помогал все эти 25 лет, заканчивая теми, кому я давал деньги. На премию Быкова давал господину Губаревичу, лидеру движения «За свободу». Они даже открытку не прислали. Но я бы удивился, если бы было обратное. Эти дипломаты, которых надо высылать из страны после таких актов, не могут даже сформулировать, ради чего пришли. Если ты пришла из солидарности, то так и скажи, что я вас не приемлю, господин Азаренок, я пришла из солидарности. Но они трусы. Они не могут сформулировать. А их аргументация, что им какие-то журналисты не нравятся...

Григорий Азаренок:
Они написали кляузу официальную: прекратите гэты гвалт, прекратите этих пропагандистов, чтобы они на нас не нападали!

«Они трусы». Азарёнок и Воскресенский обсудили поведение послов -4

Юрий Воскресенский:
Дело в том, что мы же не из одного инкубатора. У вас есть один подход, у меня – второй, у нее – третий, но журналисты имеют право доносить информацию своим читателям и зрителям. Поэтому скажи!

Григорий Азаренок:
Она бы начала спокойно отвечать или сказала бы, что я не буду принципиально с вами общаться и не отвечу ни на один вопрос, это мой принцип. Так они же вообще ничего!

Юрий Воскресенский:
Они трусы. Я убедился лишний раз, когда посещал Варшаву проездом в Берлин. Они меня сфотографировали. То есть я приехал на их территорию, можно захватить, расчленить, как мечтала Мартынова, пытать. Но нет. Он своим айфончиком, своими трясущимися руками украдкой щелкнул меня. Трусы! И тут мы наблюдаем точно такое же действие.

Читайте также:

Жалуется на белорусский режим, но при этом живёт в роскоши. Политолог обвинил Колесникову в лицемерии  

«Была некая база социальная из обиженных». Откуда в Беларуси взялись националисты и полонофилы?

«Объявляю награду». Гайдукевич предложил 100 долларов тому, кто привезет Латушко в багажнике в Беларусь

# Международная политика # общество # Григорий Азарёнок # Юрий Воскресенский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Местный житель помог прокуратуре Беларуси отыскать неизвестное захоронение под Бешенковичами
08 сентября 2022 18:21

Местный житель помог прокуратуре Беларуси отыскать неизвестное захоронение под Бешенковичами

Стали понимать, с кем мы имеем дело сегодня. Генпрокурор о том, зачем расследуют дело о геноциде белорусов
08 сентября 2022 18:17

Стали понимать, с кем мы имеем дело сегодня. Генпрокурор о том, зачем расследуют дело о геноциде белорусов

Как работают белорусские предприятия? «Камволь» принял первых участников программы производственного туризма
08 сентября 2022 18:11

Как работают белорусские предприятия? «Камволь» принял первых участников программы производственного туризма