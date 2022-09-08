Прямой эфир

Стали понимать, с кем мы имеем дело сегодня. Генпрокурор о том, зачем расследуют дело о геноциде белорусов

08 сентября 2022 18:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают вскрывать слой правды, от которой вот уже 77 лет болит земля. Недалеко от Бешенковичей обнаружено место захоронения более 350 человек, убитых фашистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местный житель помог прокуратуре Беларуси отыскать неизвестное захоронение под Бешенковичами. Подробнее.

Стали понимать, с кем мы имеем дело сегодня. Генпрокурор о том, зачем расследуют дело о геноциде белорусов-1

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Эта работа очень важна, ее нужно проводить. Вы видите, даже это место как сложно порой найти. Воздавая дань памяти, мы начинаем понимать, с кем мы имеем дело в современном мире – с новыми фашистами, с неонацистами, которые хотят опять установить свое господство. И мы понимаем, что нужно делать все для того, чтобы с ними бороться, чтобы мы с вами жили нормально. И чтобы у нас было будущее.

# Великая Отечественная война # общество # Андрей Швед # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как работают белорусские предприятия? «Камволь» принял первых участников программы производственного туризма
08 сентября 2022 18:11

Как работают белорусские предприятия? «Камволь» принял первых участников программы производственного туризма

Жалуется на белорусский режим, но при этом живёт в роскоши. Политолог обвинил Колесникову в лицемерии
08 сентября 2022 18:09

Жалуется на белорусский режим, но при этом живёт в роскоши. Политолог обвинил Колесникову в лицемерии

Змагары скажут – враньё. Что пишут Воскресенскому люди, арестованные за участие в протестах?
08 сентября 2022 17:55

Змагары скажут – враньё. Что пишут Воскресенскому люди, арестованные за участие в протестах?