Местный житель помог прокуратуре Беларуси отыскать неизвестное захоронение под Бешенковичами

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают вскрывать слой правды, от которой вот уже 77 лет болит земля. Недалеко от Бешенковичей обнаружено место захоронения более 350 человек, убитых фашистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди жертв – мужчины, женщины и дети, жители деревень Слобода и Бортники. Их расстреляли оккупанты в 1942-м. На данный момент подняты останки около 80 человек. Отыскать ранее безызвестное место, где издевались и расстреливали мирных жителей, помог местный житель. Он поделился со следствием информацией, которую слышал от старожилов и живых свидетелей тех страшных событий.

Андрей Старченко, прокурор Бешенковичского района:

В рамках расследования уголовного дела нами конкретизирована информация об общем количестве лиц, уничтоженных фашистами в период Великой Отечественной войны. Проведен осмотр всех населенных пунктов, а их 111 на территории района, которые были полностью либо частично уничтожены в период Великой Отечественной войны. На сегодня обладаем информацией, что 4 населенных пункта практически прекратили свое существование. При этом один из них – это Коренево – расположен не так далеко от этого места. Он был уничтожен вместе с жителями, то есть фактически разделили участь Хатыни.

Стали понимать, с кем мы имеем дело сегодня. Генпрокурор о том, зачем расследуют дело о геноциде белорусов. Читать здесь.