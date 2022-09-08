Как работают белорусские предприятия? «Камволь» принял первых участников программы производственного туризма

Новости Беларуси. Когда нить собирается в клубок в такт санкциям. Отечественное предприятие «Камволь» даже в нынешних условиях остается экспортоориентированным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 сентября в этом убедились первые участники проекта «Камволь-Тур». О производственном туризме и успехах предприятия внутри страны и за рубежом – наш корреспондент Глеб Прокофьев.

«Камволь» запустил программу производственного туризма. И 8 сентября его первыми участниками стали студенты. Среди них и Евгений Карпук. Хоть молодой человек учится на врача, работа этого предприятия у него вызывает неподдельный интерес.

Евгений Карпук, председатель студенческого совета БГМУ:

На подобной экскурсии я впервые, мне очень понравилось, потому что я увидел, как работает белорусское производство. Я увидел разноплановость его работы. И увидел конечный продукт, который производят.

Как и для Евгения, для большинства из этих студентов подобная экскурсия – первая. От волокна до ткани. Экскурсионной группе удалось ознакомиться с полным производственным циклом. Под шум станков специалисты белорусского лидера легпрома поделились тонкостями своей непростой работы. По итогу экскурсии текстильщики завоевали особый «респект» у молодежи. «Камволь» запустил программу производственного туризма. Что говорят первые посетители? Читайте здесь.

Николай Абилевич, председатель студенческого совета МГЛУ:

Любому молодому человеку, будущему молодому специалисту интересно познакомиться с разными направлениями. Конкретно для наших ребят из Общественного республиканского студенческого совета полезно познакомиться из-за их будущей профессии. Ну и посмотреть, чем живет и дышит наша Беларусь, что за главные приоритетные направления, как они выглядят, как работают. Эта программа производственного туризма только стартовала. Теперь любой желающий может ознакомиться с производственной базой и ассортиментом «Камволя». Здесь ждут экскурсионные группы со всей Беларуси.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

«Камволь» – крупнейший производитель текстильной продукции не только в нашей стране, но и во всем постсоветском пространстве. Даже в условиях санкций предприятие остается экспортоориентированным. Доля продукции на внутреннем рынке – всего несколько процентов, которые сполна удовлетворяют потребности белорусского покупателя.

В нынешних условиях один из флагманов легкой промышленности успешно переориентирует свой экспорт. Основные рынки сбыта – Россия и другие страны СНГ. Эффективная коммуникация выстроена под конкретного заказчика. У каждого из партнеров свой интерес к определенной продукции.

Егор Макаревич, заместитель генерального директора ОАО «Камволь»:

Переориентация на другие рынки происходит. Она происходит с 2020 года, с ковида. Мы говорим, что усиливается значение Российской Федерации с точки зрения поставки к нам шерсти, необходимой для изготовления тканей. И с точки зрения готовой продукции, которую мы перенаправляем на российские рынки. Поэтому в этом случае следует сказать, что экономика предприятия стабильна за счет того, что для нас этот санкционный удар не являлся чем-то неожиданным.