Я не знаю ни одного, у которого были бы заскоки, загоны. Азарёнок о тех, кто служит в белорусской армии

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим День защитника Отечества, Родину и тех, кто стоит на ее защите. В гостях обозреватель Белтелерадиокомпании Анастасия Бенедисюк и военный обозреватель, колумнист издания «ПолитЭксперт», капитан 1 ранга в запасе Владимир Ераносян.
Григорий Азаренок, СТВ:
Вооруженные Силы Республики Беларусь – это наша гордость, наша история, защита. Это те люди, которые сейчас, пока мы в теплой студии обсуждаем текущую информацию, они на границе. Они в нарядах, управляют системами ПВО. Они в лесах, снегах. Ты неоднократно общалась, снимала. Если тебя спросят, что такое белорусская армия, что ты расскажешь?
Анастасия Бенедисюк, обозреватель Белтелерадиокомпании:
Белорусская армия – это точно целостный организм, единый, мыслящий и точно готовый реагировать на какие-то внешние угрозы как живой организм, давая нормальную реакцию на то, как с ним поступают. Это точно что-то целостное.
Григорий Азаренок:
Могу вспомнить наш вылет в Казахстан со 103-й витебской десантной бригадой, которая выполняла миротворческие обязательства по международным соглашениям. По их жестам, взглядам, по их немолчаливости, их серьезности, человечности и простоте понимаем… Говорят: вот, после войн, после армий люди какие-то контуженные. Более спокойных, взвешенных, уравновешенных и сильных духом людей я не видел. А вот змагарские неврастенички, Мотольки, психопаты, которые копаются во всякий грязи – совершенно другое. Я что-то не знаю ни одного военнослужащего, которому понадобилась бы психологиня, у которого были бы какие-то заскоки, загоны. Это серьезные, очень глубокие, суровые мужики. Настоящие мужчины. Как считаешь, соответствует твоему пониманию наших офицеров, военнослужащих?
Анастасия Бенедисюк:
Абсолютно соответствует. Они серьезные, суровые. При этом мне кажется, они настоящие. Во-первых, они легко идут на контакт. Они готовы общаться. Я сейчас как девушка говорю. Поймут или не поймут все, не знаю. Можно ли быть влюбленным в свое дело, если ты мужчина? Не знаю. Но мне кажется, без этого, наверное, сложно. Они настоящие. Наши точно настоящие.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Военный обозреватель про СВО: мы знаем, какая это была угроза. И мы её купируем в любом случае
«Они видят, как там копают рвы». Чего боятся белорусы, живущие на границе с Украиной?
«Не надо всем быть, как Рэмбо». Как и для чего в Беларуси будут готовить народное ополчение?