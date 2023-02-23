Я не знаю ни одного, у которого были бы заскоки, загоны. Азарёнок о тех, кто служит в белорусской армии

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим День защитника Отечества, Родину и тех, кто стоит на ее защите. В гостях обозреватель Белтелерадиокомпании Анастасия Бенедисюк и военный обозреватель, колумнист издания «ПолитЭксперт», капитан 1 ранга в запасе Владимир Ераносян. Григорий Азаренок, СТВ:

Вооруженные Силы Республики Беларусь – это наша гордость, наша история, защита. Это те люди, которые сейчас, пока мы в теплой студии обсуждаем текущую информацию, они на границе. Они в нарядах, управляют системами ПВО. Они в лесах, снегах. Ты неоднократно общалась, снимала. Если тебя спросят, что такое белорусская армия, что ты расскажешь?