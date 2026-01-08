Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Северстали» в выездном матче КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» завершили выездную серию чемпионата КХЛ поражением от «Северстали». «Зубры» уступили – 3:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Открыл счет в первом периоде этого принципиального поединка белорусский легионер хозяев Александр Скоренов. Во второй 20-минутке минчане отыгрались. Шайба на счету Вадима Мороза. Тут же последовал быстрый ответ от череповчан, но спустя пять минут Мороз оформил дубль. А на излете периода Сергей Кузнецов вывел «зубров» вперед. На старте третьего отрезка Адам Лишка реализовал большинство. Ничья – 3:3. А решающую шайбу забросил нападающий «Северстали» Давид Думбадзе. Минское «Динамо» уступило со счетом – 3:4.

«Зубры» проиграли третий матч подряд и завершили выездную серию без побед. Отметим, в 10 последних домашних поединках с минским «Динамо» «Северсталь» одержала 10 побед кряду. К сожалению, эту неприятную серию наша команда 8 января прервать не смогла.