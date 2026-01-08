Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Северстали» в выездном матче КХЛ
Хоккеисты минского «Динамо» завершили выездную серию чемпионата КХЛ поражением от «Северстали». «Зубры» уступили – 3:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Открыл счет в первом периоде этого принципиального поединка белорусский легионер хозяев Александр Скоренов. Во второй 20-минутке минчане отыгрались. Шайба на счету Вадима Мороза. Тут же последовал быстрый ответ от череповчан, но спустя пять минут Мороз оформил дубль. А на излете периода Сергей Кузнецов вывел «зубров» вперед. На старте третьего отрезка Адам Лишка реализовал большинство. Ничья – 3:3. А решающую шайбу забросил нападающий «Северстали» Давид Думбадзе. Минское «Динамо» уступило со счетом – 3:4.
«Зубры» проиграли третий матч подряд и завершили выездную серию без побед. Отметим, в 10 последних домашних поединках с минским «Динамо» «Северсталь» одержала 10 побед кряду. К сожалению, эту неприятную серию наша команда 8 января прервать не смогла.
Игорь Горбенко, тренер ХК «Динамо-Минск»:
Такая равная игра, я считаю. Надо было реализовать свои моменты, надо было забивать. Потому что играем на выезде, не так много шансов. Понимали это. Понимали, с какой командой играем, насколько быстрая будет игра, поэтому нужно было реализовывать. Основные ошибки – 4 гола под воротами. Это зона обороны. Здесь мы разберемся, поработаем.
Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:
Испытываем большие проблемы, с пятака в свой «дом». Нужно его как-то защищать. Мне даже сказать нечего. Не хватает «мусорных» голов, где-то нужно не красоту наводить там. У нас есть одно звено, оно сегодня «перекурило». Ну, может «перекурить». У нас есть другие ребята, которые должны были, как сегодня нам Череповец показал, голы забивать. Чемпионат хороший. Согласен, что уровень наш поднялся – это факт. Но мы должны каждую игру соответствовать нашему уровню. Нас не должно так болтать: то вверх, то вниз.
Следующий поединок минские «динамовцы» проведут 12 января дома против «Адмирала» из Владивостока.