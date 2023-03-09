Как быть женственной, работая в МЧС? Сотрудница ведомства рассказала о жизни спасателя

Диана Железняк, главный специалист отдела идеологической работы Минского областного управления МЧС Беларуси: Спасатели – это немножко герои, люди, которые, наверное, обладают сверхспособностями. Потому что, чтобы идти в огонь и рисковать собой, мало профессионализма, надо быть действительно особенным человеком.

Диана Железняк:

Они выезжают на пожар, не каждые сутки они вытаскивают из пламени, но они готовы это сделать каждую минуту. Все, не только дети, но и взрослые, видят в этой профессии что-то такое магическое, к чему хочется прикоснуться и с чем хочется быть сопричастным.