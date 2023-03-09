«Лукашенко мой Президент». Боец с позывным «Белорус» воюет на Донбассе и отстаивает интересы нашей страны

Григорий Азаренок, СТВ: Мы общались и с нашими земляками, которые стали добровольцами.

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим поездку на Донбасс и подлую попытку теракта в Мачулищах. В гостях председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин.

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

А какой боец, позывной «Белорус», руководитель подразделения беспилотников, который говорит, что Лукашенко мой Президент.

Григорий Азаренок:

И если будет в Беларуси что-то, я вернусь.

Вадим Гигин:

Мы уже с ребятами это обсуждали, он служил в наших Вооруженных Силах. Говорит, что я присягу давал, я за Беларусь буду всегда. Он и там отстаивает наши интересы.

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