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«Лукашенко мой Президент». Боец с позывным «Белорус» воюет на Донбассе и отстаивает интересы нашей страны

09 марта 2023 17:56
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим поездку на Донбасс и подлую попытку теракта в Мачулищах. В гостях председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин.

Григорий Азаренок, СТВ:
Мы общались и с нашими земляками, которые стали добровольцами.

«Лукашенко мой Президент». Боец с позывным «Белорус» воюет на Донбассе и отстаивает интересы нашей страны-1

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
А какой боец, позывной «Белорус», руководитель подразделения беспилотников, который говорит, что Лукашенко мой Президент.

Григорий Азаренок:
И если будет в Беларуси что-то, я вернусь.

Вадим Гигин:
Мы уже с ребятами это обсуждали, он служил в наших Вооруженных Силах. Говорит, что я присягу давал, я за Беларусь буду всегда. Он и там отстаивает наши интересы.

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# Международная политика # общество # Григорий Азарёнок # Вадим Гигин # Фотофакт

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