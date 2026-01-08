Горремавтодор закупил дополнительно 54 единицы спецтехники для борьбы с непогодой

Горремавтодор полностью готов к работе в сложных погодных условиях. Все предприятия обеспечены необходимыми материалами. Есть противогололедные реагенты. Дополнительно закуплено 54 единицы техники. В основном белорусского производства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кроме того, функционирует снегоплавильный пункт. Его максимальная производительность – около 5 тыс. куб. м в сутки. 8 января во дворах столицы для расчистки придомовых территорий задействовано 120 единиц техники и свыше 1500 рабочих по комплексной уборке. К ним присоединились более 600 жителей города. Напомним, синоптики обещают очередные погодные сюрпризы. В 9 января в Беларуси на большей части территории страны ожидаются сильные снегопады. Добавятся и морозы до минус 25. Объявлен красный уровень опасности.

Максим Белоус, генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Выполнены все работы по заготовке противогололедных реагентов. Это песчано-соляная смесь, это галит марки А. Все предприятия системы обеспечены этим материалом. Также проведены работы по подготовке зимне-подметальной уборочной техники. В среднем порядка 700 единиц техники задействуется и 350-370 уборщиков территории. Но при необходимости, если погодные условия усложняются, то количество кратно может быть увеличено.