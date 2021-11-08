«Они говорят: мы не знаем об этом». Почему в других странах не упоминают о жертвах Беларуси во Вторую мировую?

Новости Беларуси. Геноцид белорусского народа во время Великой Отечественной войны и после нее. Понесут ли наказание спустя 80 лет те, кто своими руками уничтожал целые деревни и ни в чем не повинных людей? Почему сегодня важно говорить об этом? В ток-шоу «По существу» акценты в этой теме расставят эксперты.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
О значимости войны мы не рассуждаем.
Кузьма Козак, доцент исторического факультета БГУ, кандидат исторических наук:
Я, например, в 1994 году впервые познакомился с культурой памяти во Франции. Так как я из Беларуси, я искал там места трагедии, потому что я чувствовал, что такого никто не ощущал и никто не пережил. Я там ничего не нашел, практически ни одной строки о Беларуси, что была трагедия, был геноцид. Совсем недавно мы были со студентами, потому что мы встречаемся тоже, ведем дискуссии с молодыми людьми о культуре памяти. Например, в Германии, Польше, Беларуси. Мы находимся в мемориале концентрационного лагеря Дахау. Огромная карта перед нами с местами принудительного содержания. И чем дальше эта карта движется на запад, тем больше таких мест. Чем дальше она идет на восток, и, конечно, мы останавливаемся, где территория Беларуси – там пусто, там нет ничего. То есть мы тут же спрашиваем у всех: почему? Они говорят: мы не знаем об этом. То есть проблема, когда мы будем решать, признают, не признают, будет в том, что практически другие не знают о нашей трагедии. Они не знают.
Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Целенаправленная политика государств, чтобы нынешнее поколение не знало. Мы должны напомнить. Я не совсем согласна с такой постановкой вопроса, когда «а вот простому человеку непосвященному что это даст?»
Алена Сырова, СТВ:
Но он ведь как переживал это, так и будет переживать.
Лилия Ананич:
Понимаете, мы все белорусы – неважно, по национальности белорус или другой национальности. Граждане нашей страны должны ощущать себя. Не просто слова: поколение победителей. А мы наследники. Нужно прочувствовать каждому, что у нашего белорусского народа сложная историческая судьба. Мы много испытали, нас жгли, нас убивали, нас сегодня – опять же, экономический геноцид по отношению к Беларуси в полной красе. Это должно помочь каждому найти вот этот стержень в себе, если у кого-то нет. И нация должна себя осознать. Осознать, что мы достойны того, чтобы с нами разговаривали уважительно, и не позволять более никогда того, что происходило на нашей земле. И отстаивать историческую правду. Потому что если Беларусь не будет сегодня это делать, если бы этого не делали в России…
Кирилл Казаков:
Нас бы съели, как это произошло с нашими соседями.
Лилия Ананич:
Вы посмотрите, что происходит сегодня в историографии зарубежной. Вы посмотрите, что происходит в фильмах, которые мы видим.
Алена Сырова:
Логично, что нам пора уже перерасти вот этот вот момент, когда мы отрицали или замалчивали, или стеснялись.
Кирилл Казаков:
Но получилось так, что в августе 2020-го к нам претензии предъявили прежде всего те страны, которые когда-то нас и пытались захватить. Так вот, мне бы хотелось, чтобы мы не смотрели им в рот. А собственную историю творили, защищали свое государство.
Кузьма Козак:
Я вот не успел досказать и не закончен будет мой рассказ. Но тоже задавали мы себе вопрос: что надо делать? Потому что еще одно такое место – мы были со свидетелями, узниками лагеря Аушвиц. Александра Борисова из Минска, из Гродно Захар Тарасевич. Они рассказывали эту трагедию. Мы, молодые люди, студенты БГУ, спрашивают: а где можно почитать такие материалы? И когда мы приехали – это было в 2007 году – мы начали поиск, мы собрали воспоминания и в 2009 году опубликовали первую книгу у нас в Беларуси «Живые свидетельства Беларуси. Лагерь смерти Освенцим». Потом переиздали в 2010. Затем мы обратились в Администрацию Президента, к вам, чтобы помогли издать ее большим тиражом. И какое мы испытали, конечно, удовольствие – в 2012 году третье издание, 1 100 экземпляров. Но как итог. Уже в мемориальном комплексе Аушвиц есть небольшая хотя бы строчка в буклетах на всех языках о более 6 000 белорусов, которые были депортированы для уничтожения. Потому что там уничтожали евреев.
Читайте также:
Сложность – получить на нашу территорию тех, кто уничтожал наших людей. Как расследуют уголовное дело о геноциде белорусов?
«Мы старались сохранять толерантность». Депутаты других стран помогают в расследовании геноцида белорусов?
Почти готов законопроект о признании геноцида белорусского народа. Почему его принимают только сейчас?