«Они говорят: мы не знаем об этом». Почему в других странах не упоминают о жертвах Беларуси во Вторую мировую?

Новости Беларуси. Геноцид белорусского народа во время Великой Отечественной войны и после нее. Понесут ли наказание спустя 80 лет те, кто своими руками уничтожал целые деревни и ни в чем не повинных людей? Почему сегодня важно говорить об этом? В ток-шоу « По существу » акценты в этой теме расставят эксперты.

Кузьма Козак, доцент исторического факультета БГУ, кандидат исторических наук:

Я, например, в 1994 году впервые познакомился с культурой памяти во Франции. Так как я из Беларуси, я искал там места трагедии, потому что я чувствовал, что такого никто не ощущал и никто не пережил. Я там ничего не нашел, практически ни одной строки о Беларуси, что была трагедия, был геноцид. Совсем недавно мы были со студентами, потому что мы встречаемся тоже, ведем дискуссии с молодыми людьми о культуре памяти. Например, в Германии, Польше, Беларуси. Мы находимся в мемориале концентрационного лагеря Дахау. Огромная карта перед нами с местами принудительного содержания. И чем дальше эта карта движется на запад, тем больше таких мест. Чем дальше она идет на восток, и, конечно, мы останавливаемся, где территория Беларуси – там пусто, там нет ничего. То есть мы тут же спрашиваем у всех: почему? Они говорят: мы не знаем об этом. То есть проблема, когда мы будем решать, признают, не признают, будет в том, что практически другие не знают о нашей трагедии. Они не знают.

Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Целенаправленная политика государств, чтобы нынешнее поколение не знало. Мы должны напомнить. Я не совсем согласна с такой постановкой вопроса, когда «а вот простому человеку непосвященному что это даст?»

Алена Сырова, СТВ:

Но он ведь как переживал это, так и будет переживать.

Лилия Ананич:

Понимаете, мы все белорусы – неважно, по национальности белорус или другой национальности. Граждане нашей страны должны ощущать себя. Не просто слова: поколение победителей. А мы наследники. Нужно прочувствовать каждому, что у нашего белорусского народа сложная историческая судьба. Мы много испытали, нас жгли, нас убивали, нас сегодня – опять же, экономический геноцид по отношению к Беларуси в полной красе. Это должно помочь каждому найти вот этот стержень в себе, если у кого-то нет. И нация должна себя осознать. Осознать, что мы достойны того, чтобы с нами разговаривали уважительно, и не позволять более никогда того, что происходило на нашей земле. И отстаивать историческую правду. Потому что если Беларусь не будет сегодня это делать, если бы этого не делали в России…

Кирилл Казаков:

Нас бы съели, как это произошло с нашими соседями.

Лилия Ананич:

Вы посмотрите, что происходит сегодня в историографии зарубежной. Вы посмотрите, что происходит в фильмах, которые мы видим.