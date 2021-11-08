«Люди должны быть упокоены в землю». Директор музея объяснила причину поиска мест массовых захоронений на территории Беларуси

Новости Беларуси. Геноцид белорусского народа во время Великой Отечественной войны и после нее. Понесут ли наказание спустя 80 лет те, кто своими руками уничтожал целые деревни и ни в чем не повинных людей? Почему сегодня важно говорить об этом? В ток-шоу «По существу» акценты в этой теме расставят эксперты.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Ведь мы же понимаем, что геноцид и признание геноцида на официальном уровне – это не самоцель, это сохранение памяти, чтобы никто никоим образом не опорочил память погибших белорусов. Я понимаю, что в августе 2020 года, когда выходили на улицу с флагом коллаборантов – это было в том числе и оскорбление памяти моего деда, который с этим флагом воевал. Что вы на месте делаете, чтобы этот геноцид каким-то образом использовать, чтобы сохранить память?
Вииа Гапаева, директор Круглянского районного историко-краеведческого музея:
Начну с того, что я считаю, что в нашей республике надо изучить каждую пядь земли, потому что мы видим, сколько деревень, сколько убитых людей, сожженных, расстрелянных. В основном это мирное население. Это самые беззащитные люди, дети.
Кирилл Казаков:
У вас в районе раскопки продолжаются?
Вииа Гапаева:
Да, продолжаются. У нас найдено семь новых мест массовых захоронений. Мы разговариваем с местным населением. Если хоть одно есть какое-то доказательство, я считаю, надо делать изучение, надо делать раскопки, потому что тех жителей очень мало осталось, которые что-то помнят, или же есть дети тех людей, которые все это видели, они могут до нас донести. Мы изучаем. Встречалась на прошлой неделе с местным жителем. Мы узнали о новом месте захоронения.
Алена Сырова, СТВ:
Наверняка в вашем регионе много пропавших реликвий, объектов, что-то, может, сейчас находите?
Вииа Гапаева:
Сегодня основной наш вопрос, наш район маленький, это места захоронений. Установка каких-то памятных знаков на тех местах, где были расстреляны люди, потому что их еще надо изучать. Да, они были перезахоронены, но там, возможно, есть останки. У нас в Круглом четыре или пять мест расстрелов было. Были перезахоронены люди, но это тоже надо проверить, вдруг там что-то осталось, потому что люди должны быть упокоены в землю. Они должны спать спокойно. Мне кажется, все те наши, которые погибли, смотрят и говорят: вы правильно делаете.
Алена Сырова:
Но это ведь и определенный ресурс, в том числе человеческий: люди, которые проводят раскопки, которые проводят экспертизы, которые перезахороняют. Ведь так?
Эдуард Скурат, старший прокурор управления, заместитель руководителя следственной группы Генпрокуратуры Беларуси по расследованию дела о геноциде:
Безусловно, но я думаю, это стоит того. Немножко возвращаясь к теме ущерба, я хочу сказать о культурных ценностей утрате. На 1941 год в библиотеке БССР имени Ленина было два миллиона книг. После войны более 1,5 миллиона было утрачено, в том числе рукописи наших поэтов, Янки Купалы, писателя Максима Богдановича, Первый Статут Литовский. Действительно большой ущерб был причинен. По предварительным оценкам, которые мы проводили, это более 500 миллиардов долларов. Также необходимо отметить, что мы в этом вопросе по определению ущерба не одиноки. По нашей инициативе Советом министров создана рабочая группа, которая занимается вопросом установления имущественного время, причиненного в годы Великой Отечественной войны.
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