«Люди должны быть упокоены в землю». Директор музея объяснила причину поиска мест массовых захоронений на территории Беларуси

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Ведь мы же понимаем, что геноцид и признание геноцида на официальном уровне – это не самоцель, это сохранение памяти, чтобы никто никоим образом не опорочил память погибших белорусов. Я понимаю, что в августе 2020 года, когда выходили на улицу с флагом коллаборантов – это было в том числе и оскорбление памяти моего деда, который с этим флагом воевал. Что вы на месте делаете, чтобы этот геноцид каким-то образом использовать, чтобы сохранить память?

Новости Беларуси. Геноцид белорусского народа во время Великой Отечественной войны и после нее. Понесут ли наказание спустя 80 лет те, кто своими руками уничтожал целые деревни и ни в чем не повинных людей? Почему сегодня важно говорить об этом? В ток-шоу « По существу » акценты в этой теме расставят эксперты.

Вииа Гапаева, директор Круглянского районного историко-краеведческого музея:

Начну с того, что я считаю, что в нашей республике надо изучить каждую пядь земли, потому что мы видим, сколько деревень, сколько убитых людей, сожженных, расстрелянных. В основном это мирное население. Это самые беззащитные люди, дети.

Кирилл Казаков:

У вас в районе раскопки продолжаются?

Вииа Гапаева:

Да, продолжаются. У нас найдено семь новых мест массовых захоронений. Мы разговариваем с местным населением. Если хоть одно есть какое-то доказательство, я считаю, надо делать изучение, надо делать раскопки, потому что тех жителей очень мало осталось, которые что-то помнят, или же есть дети тех людей, которые все это видели, они могут до нас донести. Мы изучаем. Встречалась на прошлой неделе с местным жителем. Мы узнали о новом месте захоронения.

Алена Сырова, СТВ:

Наверняка в вашем регионе много пропавших реликвий, объектов, что-то, может, сейчас находите?

Вииа Гапаева:

Сегодня основной наш вопрос, наш район маленький, это места захоронений. Установка каких-то памятных знаков на тех местах, где были расстреляны люди, потому что их еще надо изучать. Да, они были перезахоронены, но там, возможно, есть останки. У нас в Круглом четыре или пять мест расстрелов было. Были перезахоронены люди, но это тоже надо проверить, вдруг там что-то осталось, потому что люди должны быть упокоены в землю. Они должны спать спокойно. Мне кажется, все те наши, которые погибли, смотрят и говорят: вы правильно делаете.

Алена Сырова:

Но это ведь и определенный ресурс, в том числе человеческий: люди, которые проводят раскопки, которые проводят экспертизы, которые перезахороняют. Ведь так?