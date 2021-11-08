Почти готов законопроект о признании геноцида белорусского народа. Почему его принимают только сейчас?

Новости Беларуси. Геноцид белорусского народа во время Великой Отечественной войны и после нее. Понесут ли наказание спустя 80 лет те, кто своими руками уничтожал целые деревни и ни в чем не повинных людей? Почему сегодня важно говорить об этом? В ток-шоу «По существу» акценты в этой теме расставят эксперты. Алена Сырова, СТВ:

Разрабатывается законопроект о признании геноцида белорусского народа. Лилия Станиславовна, вас называют главным вдохновителем и автором этого законопроекта. Скажите, почему так долго шли, почему так долго не принимали, почему так долго не поднимали эту тему?

Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я думаю, что главный вдохновитель – белорусский народ, потому что сегодня я как депутат могу сказать, работая в округе, работая с людьми, получая письма людей, особенно когда мы увидели на наших улицах такие экстремистские проявления, когда мы увидели, что прививка исторической памяти сделана далеко не всем нашим молодым людям. И, конечно, наше общество не могло не отреагировать на усиление своей позиции по сохранению исторической памяти. Скажем, что Беларусь, наверное, как никакая другая страна постсоветская делала все для сохранения исторической памяти. Четкая позиция на всех уровнях там, где обсуждались эти вопросы, на парламентских международных площадках. Видение главы государства святости этой темы, которая проявилась в конкретных таких делах, мемориалы, которые сегодня у нас есть. Алена Сырова:

Но все же о геноциде мы не говорили. Лилия Ананич:

Мы говорим о том, что действительно наша история требует и законодательного укрепления, и то, что сегодня в парламенте уже на завершающей стадии, на выходе законопроект о геноциде белорусского народа, это продолжение той большой работы страны. И логическая работа законодательного обеспечения – сохранение исторической памяти, недопущение фальсификации исторических событий, недопущение реабилитации нацизма, нацистских преступников, пособников.