«Мы старались сохранять толерантность». Депутаты других стран помогают в расследовании геноцида белорусов?

Новости Беларуси. Геноцид белорусского народа во время Великой Отечественной войны и после нее. Понесут ли наказание спустя 80 лет те, кто своими руками уничтожал целые деревни и ни в чем не повинных людей? Почему сегодня важно говорить об этом? В ток-шоу «По существу» акценты в этой теме расставят эксперты. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Официальные запросы по депутатской линии были ли? Просто хотя бы для того, чтобы мы понимали, что в Литве те же самые «Лесные братья» для нас были врагами. Или в Польше тот же самый отряд Бурого – это тоже для нас враги, которые целенаправленно уничтожали белорусский народ. Как реагируют ваши коллеги при общении, при запросах каких-то?

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Действительно, была затронута эта тема, что долгие годы, если не сказать десятилетия, мы сохраняли, скажем так, четкую политкорректность, мы не затрагивали эту тематику, на самом деле очень болезненную тематику, наверное, и для второй стороны, но в первую очередь трагическую для нас. Мы старались сохранять ту толерантность, доброжелательность, о которой вы говорили. Конечно, сегодня, когда мы ставим эти вопросы, откровенно неудобные эти вопросы, эта тема неудобная, она вызывает, конечно же, определенные эмоции. Понятно, что она очень острая, эта тема. Но мы имеем на это право, мы потеряли каждого третьего в нашей стране, мы знаем о тех зверствах, которые были в Беларуси, не только по литературе, но и от живых свидетелей. В каждой семье, и в моей семье есть и жертвы, и свидетели. Но совершенно верно было сказано о том, что сегодня очень мало остается живых свидетелей. Они очень важны. Поэтому необходимо использовать это время максимально, опросить этих живых свидетелей. А парламентарии... Конечно же, когда нас начинают упрекать в каких-то вещах, например, что мы создали гуманитарный кризис на нашей границе... Кирилл Казаков:

Как сегодня, например, толпы беженцев, как говорят польские журналисты, идут туда.