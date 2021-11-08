В 16-й городской поликлинике завершают капитальный ремонт. Установили новое оборудование

Новости Беларуси. Капитальный ремонт в 16-й городской поликлинике планируют завершить к январю. Реконструкция велась в несколько этапов. Сейчас идет отделка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Работают во втором крыле основного семиэтажного корпуса. Большой перечень работ уже выполнен. В здании заменены коммуникации и обновлены инженерные сети. Также проведена тепловая модернизация, переложили кровлю. В кабинетах выполнили отделочные работы. На время ремонта прием пациентов не прекращался. Сейчас врачи уже частично работают в обновленных помещениях. Заменили в поликлинике и оборудование.

Алла Мартишевич, главный врач 16-й городской клинической поликлиники:

Полностью заменено оборудование в кабинете УЗИ, в кабинете офтальмолога у нас установлен новый цифровой пульмоскан. Для наших пациентов диагностические возможности, безусловно, расширились. В третьем пусковом комплексе подлежит замене рентген-отделение: будет установлено два новых рентген-аппарата. Подлежит замене полностью отделение лабораторной диагностики, отделение хирургии, женской консультации. Все оборудование в этих отделениях будет заменено. Также будет установлено новое оборудование в кабинете физиотерапии, открывается водогрязелечебница.