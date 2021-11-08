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Сложность – получить на нашу территорию тех, кто уничтожал наших людей. Как расследуют уголовное дело о геноциде белорусов?

08 ноября 2021 18:53
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Новости Беларуси. Геноцид белорусского народа во время Великой Отечественной войны и после нее. Понесут ли наказание спустя 80 лет те, кто своими руками уничтожал целые деревни и ни в чем не повинных людей? Почему сегодня важно говорить об этом? В ток-шоу «По существу» акценты в этой теме расставят эксперты.  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
Сегодня наш генеральный прокурор сказал, что уже допрошено свыше 11 тысяч свидетелей. Какая работа уже в принципе сделана и чем это дело, которое с большим сроком давности (80, 90 лет), отличается от тех, которые есть сейчас, то есть обычные дела уголовные. В чем сложность расследования?  

Андрей Швед о расследовании дела о геноциде белорусского народа. Читайте здесь.

Сложность – получить на нашу территорию тех, кто уничтожал наших людей. Как расследуют уголовное дело о геноциде белорусов?-1

Эдуард Скурат, старший прокурор управления, заместитель руководителя следственной группы Генпрокуратуры Беларуси по расследованию дела о геноциде:  
Наверное, в масштабах и прежде всего необходимости исследований исторических документов, большого массива исторических документов, который находится в нашем архиве национальном, в архивах Российской Федерации, других государств. Основная задача – исследовать эти документы. И второй момент – приняли мы максимальные меры в кратчайшие сроки допросить тех лиц, которые еще живы сегодня, которые являлись свидетелями и очевидцами тех событий, узников лагерей, которые пострадали от действия оккупантов.  

Кирилл Казаков:  
А какие отношения, например, с соседями – Литвой, Латвией, Польшей? Я понимаю, что вы направляли туда запросы, чтобы они привлекли к ответственности или направили какие-то свидетельские показания.  

Эдуард Скурат:  
Был направлен целый ряд просьб об оказании правовой помощи. Несмотря на наличие международных соглашений с нашей страной, мы получили отказ. Причем аргументация заключалась в том, что это может угрожать национальной безопасности этих государств, правам и интересам граждан.  

Алена Сырова, СТВ:  
Но без участия этих стран расследование может быть полным? Доказательную базу удастся собрать?  

Эдуард Скурат:  
Я думаю, что да. Достаточно и живых свидетелей, и документальных материалов, которые нам позволят доказать факт геноцида. Здесь, я думаю, сомневаться не стоит никому.  

Сложность – получить на нашу территорию тех, кто уничтожал наших людей. Как расследуют уголовное дело о геноциде белорусов?-4

Алена Сырова:  
Можно спросить вас с юридической точки зрения, в чем особенность доказательства факта геноцида? Геноцид – это направленное истребление.  

Кирилл Казаков:  
Умышленное уничтожение нации, правильно?  

Эдуард Скурат:  
Речь идет о том, что основная цель – это собрать доказательства, подтверждающие умысел на действия по уничтожению нации, всего населения, которое проживало на нашей земле.  

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:  
Но сложность в первую очередь – это получить на нашу территорию тех, кто уничтожал наших людей в годы Великой Отечественной войны. А они еще проживают и в Литве, и в Польше, и в Латвии.  

Алена Сырова:  
Кто, как не они, будут знать, был ли умысел.  

Сергей Рачков:  
Не только собрать свидетельства, а в первую очередь задать вопросы к тому же господину Адамкусу, например, бывшему президенту Литвы. Я считаю, что тот вопрос, который касался якобы, что мы используем какую-то политическую конъюнктуру для того, чтобы поднять эту серьезную тему. Вы знаете, слава богу, что мы все-таки сами осознали, что нам надо этим заняться, чтобы сохранилась светлая память о тех людях, о тех наших родственниках, о белорусах, о тех, кто защищал нашу страну. Вот именно признанием геноцида. Почему? Ведь из трех миллионов два миллиона – это мирные жители. Два миллиона. То есть этот уже факт говорит о том, что мы можем и рассуждать, и говорить, и рассматривать вот это уничтожение как геноцид. Я бы, может быть, уточнил: народов Беларуси. Несмотря на то что в нашем проекте закона о геноциде белорусского народа, может быть, «народов Беларуси», потому что здесь возникают некоторые темы, связанные с многонациональностью и так далее.  

Сложность – получить на нашу территорию тех, кто уничтожал наших людей. Как расследуют уголовное дело о геноциде белорусов?-7

Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Очень точное определение советского народа, белорусов, лиц иных национальностей, иных вероисповеданий, проживающих на территории Белорусской Советской Социалистической Республики в конкретный период. И я бы хотела очень такую немаловажную сказать мысль. Ведь после освобождения Беларуси были созданы Чрезвычайная государственная комиссия, республиканская комиссия, областные, районные комиссии. И сегодня, когда мы готовим этот законопроект, я тоже работаю в архивах и вижу, что даже то, что зафиксировано в те годы, когда еще не было определения геноцида (определение геноцида появилось в Конвенции ООН, по-моему, в 1948 году). И, конечно, даже вот тех страшных по своей сути свидетельств уже достаточно, чтобы появился такой закон.

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# Великая Отечественная война # общество # Кирилл Казаков # Эдуард Скурат # Алена Сырова # Сергей Рачков # Лилия Ананич # Валдас Адамкус # Андрей Швед # Фотофакт

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