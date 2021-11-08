Сложность – получить на нашу территорию тех, кто уничтожал наших людей. Как расследуют уголовное дело о геноциде белорусов?

Новости Беларуси. Геноцид белорусского народа во время Великой Отечественной войны и после нее. Понесут ли наказание спустя 80 лет те, кто своими руками уничтожал целые деревни и ни в чем не повинных людей? Почему сегодня важно говорить об этом? В ток-шоу «По существу» акценты в этой теме расставят эксперты. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Сегодня наш генеральный прокурор сказал, что уже допрошено свыше 11 тысяч свидетелей. Какая работа уже в принципе сделана и чем это дело, которое с большим сроком давности (80, 90 лет), отличается от тех, которые есть сейчас, то есть обычные дела уголовные. В чем сложность расследования? Андрей Швед о расследовании дела о геноциде белорусского народа. Читайте здесь.

Эдуард Скурат, старший прокурор управления, заместитель руководителя следственной группы Генпрокуратуры Беларуси по расследованию дела о геноциде:

Наверное, в масштабах и прежде всего необходимости исследований исторических документов, большого массива исторических документов, который находится в нашем архиве национальном, в архивах Российской Федерации, других государств. Основная задача – исследовать эти документы. И второй момент – приняли мы максимальные меры в кратчайшие сроки допросить тех лиц, которые еще живы сегодня, которые являлись свидетелями и очевидцами тех событий, узников лагерей, которые пострадали от действия оккупантов. Кирилл Казаков:

А какие отношения, например, с соседями – Литвой, Латвией, Польшей? Я понимаю, что вы направляли туда запросы, чтобы они привлекли к ответственности или направили какие-то свидетельские показания. Эдуард Скурат:

Был направлен целый ряд просьб об оказании правовой помощи. Несмотря на наличие международных соглашений с нашей страной, мы получили отказ. Причем аргументация заключалась в том, что это может угрожать национальной безопасности этих государств, правам и интересам граждан. Алена Сырова, СТВ:

Но без участия этих стран расследование может быть полным? Доказательную базу удастся собрать? Эдуард Скурат:

Я думаю, что да. Достаточно и живых свидетелей, и документальных материалов, которые нам позволят доказать факт геноцида. Здесь, я думаю, сомневаться не стоит никому.

Алена Сырова:

Можно спросить вас с юридической точки зрения, в чем особенность доказательства факта геноцида? Геноцид – это направленное истребление. Кирилл Казаков:

Умышленное уничтожение нации, правильно? Эдуард Скурат:

Речь идет о том, что основная цель – это собрать доказательства, подтверждающие умысел на действия по уничтожению нации, всего населения, которое проживало на нашей земле. Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Но сложность в первую очередь – это получить на нашу территорию тех, кто уничтожал наших людей в годы Великой Отечественной войны. А они еще проживают и в Литве, и в Польше, и в Латвии. Алена Сырова:

Кто, как не они, будут знать, был ли умысел. Сергей Рачков:

Не только собрать свидетельства, а в первую очередь задать вопросы к тому же господину Адамкусу, например, бывшему президенту Литвы. Я считаю, что тот вопрос, который касался якобы, что мы используем какую-то политическую конъюнктуру для того, чтобы поднять эту серьезную тему. Вы знаете, слава богу, что мы все-таки сами осознали, что нам надо этим заняться, чтобы сохранилась светлая память о тех людях, о тех наших родственниках, о белорусах, о тех, кто защищал нашу страну. Вот именно признанием геноцида. Почему? Ведь из трех миллионов два миллиона – это мирные жители. Два миллиона. То есть этот уже факт говорит о том, что мы можем и рассуждать, и говорить, и рассматривать вот это уничтожение как геноцид. Я бы, может быть, уточнил: народов Беларуси. Несмотря на то что в нашем проекте закона о геноциде белорусского народа, может быть, «народов Беларуси», потому что здесь возникают некоторые темы, связанные с многонациональностью и так далее.