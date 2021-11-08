«Да, обесценить полностью». Аналитик БИСИ о попытках коллективного Запада забыть итоги ВОВ

Алена Сырова, СТВ: Сейчас наши оппоненты говорят, что белорусы почему-то вдруг вспомнили об этом с каким-то умыслом, чего-то как-то хотят использовать, поспекулировать, хотя мы, кстати, никогда, наверное, не были в таком замечены. Почему в наш адрес звучат такие обвинения и насколько они справедливы?

Новости Беларуси. Геноцид белорусского народа во время Великой Отечественной войны и после нее. Понесут ли наказание спустя 80 лет те, кто своими руками уничтожал целые деревни и ни в чем не повинных людей? Почему сегодня важно говорить об этом? В ток-шоу « По существу » акценты в этой теме расставят эксперты.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Коллективный Запад уже на протяжении последних, наверное, 30 лет проводит политику, ориентированную на то, чтобы полностью забыть итоги Великой Отечественной войны. Забыть в каком плане? Чтобы новое поколение, которое приходит сейчас, оно не то что не знало, не воспринимало Великую Отечественную войну, а вообще не ассоциировало ее с великим подвигом народа. Как это сделать? Надо сделать в виде неких мультяшек: ну, война, была война, и до этого были войны.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Клиповое мышление современное.

Алена Сырова:

Обесценить.

Алексей Авдонин:

Да, обесценить полностью. Конечно же, когда белорусское государство начало поднимать тему геноцида, для них это как красная тряпка. Почему? Потому что на территории Республики Беларусь огромное количество захоронений. Это «живые» свидетели того зверства, которое здесь творилось. Но здесь еще второй вопрос. Мы же говорим о геноциде белорусского народа, а белорусский народ проживал не только на территории нынешней Беларуси, но и на территории восточной Польши, на территории Литвы, Украины. Встает вопрос: геноцид же был и в отношении них, и по расовому принципу. Белорусов уничтожали пособники, которые были со стороны Польши, прибалтов и других.

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