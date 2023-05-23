«Они его не обезболивали!» Лукашенко рассказал случай, как помогал больному онкологией

Новости Беларуси. Не количество отчетов, а люди, которым помогли сохранить здоровье и жизнь. Вот главный критерий эффективности системы здравоохранения. Об этом 23 мая заявил Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости, где состоялся предметный разговор о положении дел в сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Про человеческое отношение или его отсутствие еще один пример из личного опыта Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У меня заболел один специалист, когда я в районе работал. Фамилию подзабыл. Онкология. Выявили. Туда-сюда. Я был депутатом тогда. Я договорился, приняли его в онкологическом центре имени Александрова. Там уже, наверное, четвертая стадия была. Лечили, как могли. Я к чему? Я, думаю, поеду. Отвез его туда – поеду навещать. Это было, может, 30 лет назад. Приезжаю, а он, бедненький, на коленях стоит, на кровать оперся и вот стоит, стонет. Я его поднимаю. Он в сознании, все нормально. На меня говорит: «Товарищ директор, не трогайте меня, мне плохо». Ну, депутат есть депутат, тем более я был известным депутатом, комиссию возглавлял. Я на врача посмотрел, говорю: позовите мне главного врача. Приходит: «Что такое?» Они его не обезболивали! Человек умирает, он через неделю умер! Обезбольте вы его! Через час обезболили, человек уснул. И вот это у меня перед глазами стоит этот человек. А сколько таких там? Безобразие!