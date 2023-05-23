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Что не так с санитарными условиями больниц? Комментарий Марии Алексеевой после выступления Лукашенко

23 мая 2023 20:41
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Новости Беларуси. Система управления в здравоохранении давно создана и должна работать, но не функционирует. Эта тема одна из самых громких и давно обсуждается в медицинской среде. И вот к чему приводит отсутствие системы.  

О конкретных фактах нам рассказала представитель межведомственной рабочей группы, врач-эпидемиолог Мария Алексеева.  

Что не так с санитарными условиями больниц? Комментарий Марии Алексеевой после выступления Лукашенко-1

Мария Алексеева, врач-эпидемиолог ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Беларуси:  
В каждом учреждении здравоохранения выявлялись вопросы, связанные с нарушением требований санитарного законодательства. Порой применялись неэффективные средства дезинфекции. Были выявлены нарушения в использовании нестерильных изделий, некачественно очищенных изделий медицинского назначения. Во многом это связано с тем, что органы государственного санитарного надзора, представители санслуждб в большей мере несут на себе функцию контрольную, надзорную, выявляют очевидные недостатки на местах. При этом не оказывают методической помощи организациям здравоохранения и при проведении своих проверок не выявляют реальные осложнения эпидситуации в конкретной организации здравоохранения. Учитывая, что большой блок нормативных документов у нас существует, которые регулируют данные вопросы, инертность органов государственного санитарного надзора и невыявление реальных угроз конкретному человеку…  

Руководители организаций здравоохранения в сложившихся обстоятельствах порой не понимают, в каком положении находится их организация, соответственно, не могут своевременно устранять выявленные нарушения, потому что они не выявлены представителями санслужб. И здесь, конечно, было бы очень полезно врачам понять, что мы работаем совместно на результат. Когда они повернутся лицом к системе здравоохранения и будут помогать своим коллегам в организации здравоохранения, наверное, совместно у нас может получиться создание безопасной больничной среды в каждом учреждении.  

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# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Мария Алексеева # Фотофакт

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