Президент Беларуси: «Ребята, я никого не пожалею. А если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь»

Не то так весна влияет, не то ощущение того, что у нас все лучше, чем у соседей, не то другие факторы, но многие отмечают состояние лайтового отношения к проблемам со стороны тех, кто за их решение ответственен. Складывается впечатление, что некоторые решили не лечить проблемы, не заниматься их решением и даже диагностикой, а ждать, пока рассосутся сами собой. А, может, надеются на русское авось? Так это тоже не белорусский принцип. Не пронесет – Александр Лукашенко вполне однозначно сегодня это дал понять.

Новости Беларуси. Не количество отчетов, а люди, которым помогли сохранить здоровье и жизнь. Вот главный критерий эффективности системы здравоохранения. Об этом 23 мая заявил Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости, где состоялся предметный разговор о положении дел в сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ребята, я никого не пожалею. Никого. А если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше, чем досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах. Какой там у меня, аденовирус или что там было? Аденовирус. Умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучиться со мной будете очень долго. Но я хочу, чтобы вы поняли, что у нас тяжелейшая обстановка вокруг. Всем понятно, что делать? Этой группе комиссий, Наталья Ивановна, помогайте, если что надо, чтобы на меня сразу не грузили. Подключайтесь. Подключайте любых людей из высших должностных лиц. Мне докладывайте.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания:

Договорились.

Александр Лукашенко:

Не давайте им успокоиться! Возьмитесь за это. Это здоровье человека. Это наше здоровье. Нет здоровья – нет человека, нет работы, нет страны.

Это был сложный, болезненный для всех разговор длиною более трех часов. Временами от откровенности и прямоты становилось неловко, но такая встряска с последующими действиями – это необходимость, если мы хотим быть здоровы и как общество, и как государство, и как отдельно взятый гражданин. Сегодняшнее совещание – не последнее подобное. Александр Лукашенко анонсировал аналогичную встряску для Министерства образования. И это как раз пример того, как руководитель не отмахивается от того, что, вроде, и так работает, а вникает в нюансы, чтобы не только на наш век хватило. Иначе все это зря.

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