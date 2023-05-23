«Я была поражена». Наталья Кочанова рассказала, чего боятся жители сёл

Новости Беларуси. Не количество отчетов, а люди, которым помогли сохранить здоровье и жизнь. Вот главный критерий эффективности системы здравоохранения. Об этом 23 мая заявил Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости, где состоялся предметный разговор о положении дел в сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова присоединилась к дискуссии с тревожной статистикой. На 60 % увеличилось количество обращений граждан по теме здравоохранения (такими темпами уже вопросы ЖКХ скоро обгонят по популярности), да и БИСИ провели опрос среди сельского населения.