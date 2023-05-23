«Я была поражена». Наталья Кочанова рассказала, чего боятся жители сёл
Новости Беларуси. Не количество отчетов, а люди, которым помогли сохранить здоровье и жизнь. Вот главный критерий эффективности системы здравоохранения. Об этом 23 мая заявил Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости, где состоялся предметный разговор о положении дел в сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Кочанова присоединилась к дискуссии с тревожной статистикой. На 60 % увеличилось количество обращений граждан по теме здравоохранения (такими темпами уже вопросы ЖКХ скоро обгонят по популярности), да и БИСИ провели опрос среди сельского населения.
Фото: Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания:
Какие страхи у жителей села? Не работа, не заработная плата, я была поражена, а здоровье и медицинская помощь. Возможность получить медпомощь. Поэтому я уверена, что ФАПы надо сохранять.
Разговор не из приятных, кому-то может показаться, что Президент слишком жесток, но понимая, что у нас есть хорошая система, которая при должном исполнении будет работать и приносить плоды, ответственные лица занимаются каким-то нагромождением, неверно расставляя приоритеты, едва ли у Президента, да и у любого заинтересованного в результате (и это принципиально) руководителя, возникнет желание погладить по голове подчиненных. Напротив.
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