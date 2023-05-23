Андрей Швед о здравоохранении: руководители за счёт ковидных средств установили себе ежемесячные выплаты в размере до 700%
Новости Беларуси. Не количество отчетов, а люди, которым помогли сохранить здоровье и жизнь. Вот главный критерий эффективности системы здравоохранения. Об этом 23 мая заявил Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости, где состоялся предметный разговор о положении дел в сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фото: Генеральная прокуратура Республики Беларусь
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Несколько слов о ситуации с соблюдением законности. Система здравоохранения одна из самых коррумпированных сфер. Только по итогам прошлого года и текущего уже возбуждено более 60 уголовных дел. Речь идет не только о взяточничестве, не только об использовании служебного положения. Но и о том, что в ряде случаев (правовая оценка будет дана в ходе расследования уголовных дел) главные врачи учреждений здравоохранения используют выделенные по вашему поручению так называемые ковидные средства для решения своих вопросов. В частности, отдельные главврачи учреждений здравоохранения города Минска и их заместители, руководители структурных подразделений установили себе за счет этих денежных средств ежемесячные выплаты в размере до 700 %. А тем медсестрам, которые как раз-то и работали в ковидных отделениях, – 27-29%. Это издевательство над людьми, которые непосредственно работают в красных зонах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я вот сижу и думаю: мы вообще можем по-человечески к своим людям относиться или нет? Ну, я человек такой, который лично сам провожу некоторые эксперименты. Помните Сирию? Турция, Сирия. Землетрясение, надо было помочь. Я распорядился перебросить туда бригаду, попросил у Путина самолеты. Приехала группа, развернулась. Сердобольные белорусы и так далее, и тому подобное. Редко они выезжают. Белорусы 1-2 день попробовали. Наши принимали всех. Кому таблетку, кому температуру, кому зуб удалили. Делали все, даже непрофильные специалисты. И там очереди были, сутками работали. Самое позитивное отношение к нашим врачам. Это о чем говорит? О том, что мы можем. Мы умеем, если нужно. Человеку ведь порой элементарное надо.
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