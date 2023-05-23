Прямой рейс из Минска в Мурманск! Вот как встречали первых белорусских пассажиров в Заполярье

В Мурманске 23 мая встречали первых пассажиров прямого регулярного рейса из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это те, кто настроен налаживать деловые контакты в Заполярье и, конечно, давно мечтал повидаться с родными. Ранее перелет по данному направлению был не совсем удобным. Пересадки, почти целый день в пути. Сейчас все гораздо быстрее и комфортнее. В числе первых пассажиров была и наша съемочная группа.

Денис Добровольский летит в Мурманске искать самые рыбные места. Сегодня, считает, поймал удачу. Для деловых людей логистика и рациональное использование времени чрезвычайно важно, пока конкуренты не увели заветную золотую рыбку. С открытием прямого рейса экономия времени очевидна.

Денис Добровольский, руководитель сектора закупок торговой сети:

Я раньше никогда не летал в Мурманск. Я только удаленно закупал рыбу оттуда. Но маршрут, который я посмотрел, был стандартным через Санкт-Петербург, убивал весь день. Нужно было либо на поезде, либо на самолете добираться до Питера. Там пересадка. И затем меньше двух часов (полтора часа или под два часа) еще перелета. А здесь 2 часа 40 минут. Это очень комфортный рейс.

Алена Пожарицкая, начальник отдела международного сотрудничества и протокола Мингорисполкома:

Это удобно, это ниточка для налаживания прямых контактов. Всегда приятно общаться лицом к лицу. И это поможет наладить международные отношения, и людей это сближает.

Новые контакты позволят торговать и реализовывать совместные проекты эффективнее, заменяя импортное собственным. В приоритете также экспорт грузов и выход на мировой рынок через Баренцево море. Благодаря этому пока скромный товарооборот в 100 миллионов долларов может увеличиться в разы.

Оксана Семашко, корреспондент:

В итоге прилетели мы раньше, чем предполагалось. Всего за 2 часа 20 минут.

Прывітанне. Запрашаем у Мурманск. В северном регионе России уже давно оценили товары под маркой «Сделано в Беларуси». Особенно ценят здесь нашу грузовую и коммунальную технику, общественный транспорт. Все адаптировано под северный климат. Даже строительные материалы.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области (Россия):

Беларусь – один из самых главных внешнеторговых партнеров. У нас по итогам прошлого года почти в 8 раз увеличился товарооборот. У нас очень много новых направлений сотрудничества в сфере логистики, перевалки белорусских грузов, в сфере поставки из Беларуси автобусов, техники для наших сборно-промышленных предприятий.

Евгений Садилов, генеральный директор АО «Аэропорт Мурманск»:

Мы проводили анализ с коллегами по востребованности этого направления. Именно по направлению в Минск. И очень многие подтвердили, что много родственных связей, много заинтересованности посетить красивые достопримечательности, места.

Екатерина Радишевская, начальник службы маркетинга и внешнеэкономической деятельности авиакомпании «Белавиа»:

Когда мы вылетали из Минска, один из пассажиров посчитал нужным подойти к нам и поблагодарить нас за то, что мы открыли этот рейс. Это было очень приятно, и мы надеемся, что нашим пассажирам понравится наше новое направление. Минск является очень удобным транзитным пунктом, мы приглашаем жителей Мурманска летать как в Минск, так и через Минск по всей маршрутной сети авиакомпании «Белавиа». Благодаря совместным усилиям больше туристов из Заполярья смогут путешествовать по нашей стране. На обратном пути в Минск на борту аншлаг. Летят целыми семьями.

Татьяна Соколовская, преподаватель Мурманского арктического государственного университета (Россия):

Беларусь в Мурманске очень любима. Есть и россияне, которые с удовольствием посещают Беларусь, есть этнические белорусы. Всего в нашей области и в Мурманске проживают свыше 10-12 тысяч белорусов.